Jeep divulga imagens do novo Cherokee nos EUA: veja fotos Nova geração troca de plataforma e terá ao menos quatro opções de motorização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 09h00 ) twitter

Jeep Cherokee Jeep/Divulgação

O Cherokee é um dos modelos clássicos nos Estados Unidos e já foi o SUV mais vendido por vários anos. E agora a Jeep divulgou as primeiras imagens da nova geração que chega ainda neste verão às concessionárias. Mas o que muda?

Jeep Cherokee Jeep/Divulgação

O Jeep Cherokee muda por inteiro. Ganha novo desenho ainda que o desenho clássico das sete barras na dianteira seja mantido. Agora a plataforma é a STLA Large e há opções com motor a gasolina e tração dianteira, tração integral, versões híbridas (plugin) e até elétrica.

Jeep Cherokee Jeep/Divulgação

A Stellantis ainda não divulgou detalhes dos motores. A especulação é que nas versões de entrada o jeep Cherokee tenha motor 2.0 Hurricane 4 de 272cv e 50kgfm de torque (motor usado em veículos da Jeep no Brasil como Compass e Commander), alguma versão também deve ter motor V6 Pentastar na casa dos 300cv e as versões híbridas e elétricas sejam mais potentes.

Jeep Cherokee Jeep/Divulgação

A expectativa é que a Stellantis divulgue novidades de motorização do Jeep Cherokee dentro de alguns dias.

