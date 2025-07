Karmann Ghia: 70 anos do clássico que foi feito no Brasil Na era de ouro da nossa indústria, o modelo alemão fez sucesso e nem parecia ter motor de Fusca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A plataforma dos Volkswagen se provou muito versátil ao longo de muitos anos. E com o sucesso do Fusca a partir do final dos anos 1940, o grupo VW se diversificou com muitos veículos feitos sobre sua base.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

E um desses modelos mais icônicos está completando em julho seus 70 anos: o Karmann Ghia.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

A Karmann GmbH (ou Gesellschaft mit beschränkter Haftung) era uma fabricante de carrocerias que não tinha um carro próprio mas era conhecida pelo bom gosto dos automóveis que vendia.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

Marcas como Fiat, Mercedes e Daimler (ainda eram separadas) tiveram vários carros de sucesso mas alcance limitado. Com a associação da Karmann com o estúdio de design Ghia nasceu um carro que faria sucesso pelas linhas esportivas e sinuosas que eram inspiradas em um modelo compacto da Chrysler que não foi produzido.

‌



Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

Foi em julho de 1955 que o Karmann Ghia foi apresentado ao público em Frankfurt, na Alemanha. O esporte fino da marca usava mecânica do Fusca mas nem parecia ter uma origem tão simplificada.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

O esportivo da Karmann tinha 4,14m de comprimento, 1,63m de largura, 1,33m de altura e 2,40 m de distância entre eixos e levava motor 1200cc de 30cv e 7,7kgfm. Era pouco mas o baixo peso e aerodinâmica levavam o carro a 120km/h, coisa que poucos modelos da época alcançavam. Mas era simples e sequer tinha marcador de combustível.

‌



Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

Fez muito sucesso e em dois anos já teria um modelo conversível, marcador de gasolina, painel aprimorado. O tempo passou e a Europa inteira já tinha Karmann Ghia pelas ruas e até nos Estados Unidos ele chegou em 1959. Nessa época o motor passava a 34cv e 8,8kgm.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

A década de 1960 trouxe mais novidades, mas em 1962 a Karmann apresentou o modelo 34 que não foi bem aceito mas o Karmann Ghia seguiu melhorando. Assim recebeu motor 1300 de 40cv e 8,9kgfm de torque, bom para a a época. Foi justamente em 1962 que o Brasil recebeu a produção do Karmann Ghia igual ao modelo alemão. Em 1967 ganharia também motor 1300cc.

‌



Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

Assim como na Europa, uma “nova versão” era até bem moderna, mas não fez sucesso.

Karmann Ghia, clássico alemão também produzido no Brasil Divulgação - Karmann Ghia

Em 1971 o Karmann Ghia foi descontinuado aqui após 23.402 cupês e apenas 176 conversíveis produzidos. Na Europa sua produção terminou em 1974 e ao todo foram 326 mil cupês e 81 mil conversíveis.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.