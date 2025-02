Kia EV9 estreia no Brasil com preço de carro de luxo SUV elétrico chega em versão única por R$ 749,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h45 ) twitter

Kia Motors/Divulgação LESS

A Kia até mostrou o EV9 no ano passado mas adiou para fevereiro o lançamento do EV9, seu maior SUV elétrico que chegou junto com a estreia do Rio Open nesta semana. Grande e pontente o modelo elétrico da marca Sul coreana desembarca no país por elevados R$ 749,9 mil.

Com visual bem arrojado seguindo a linha dos modelos elétricos o Kia EV9 usa a nova plataforma E-GMP e soma dois propulsores elétricos com 385cv de potência e 71,4 kgfm de torque com tração integral.

Kia Motors/Divulgação

O sistema é alimentado por um grande conjunto de baterias. Somam 99,8 kWh de capacidade e segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, a autonomia é de 434 km. Ele pode ser recarregado em sistema DC de 350 kW em apenas 24 minutos.

Nas dimensões o Kia EV9 tem 5,01 metros de comprimento, 1,98 m de largura, 1,78 m de altura e 3,10 m de entre-eixos. Ao rebater as duas últimas fileiras de bancos o espaço do SUV rende até 2.393 litros de capacidade. O porta-malas tem 333 litros ou 828 litros com a última fileira rebatida.

Kia Motors/Divulgação

Embora de preço bem elevado o Kia EV9 tem uma lista farta de itens de série. Há rodas aro 21, iluminação em KED, coluna com ajuste elétrico de altura e profundidade, bancos com aquecimento e ventilação e massagem para o motorista, head up display, sistema de som premium Meridian com 13 alto-falantes e um subwoofer, carregador de smartphones por indução, quadro de instrumentos com tela LCD de 12,3′' e central multimídia com tela de 12,3′' e integração com Android Auto e Apple Carplay sem fio.

Kia Motors/Divulgação

Além disso traz controle de Cruzeiro adaptativo, monitor de ponto cego, sistema de centralização do carro na faixa, alerta de fadiga, câmera 360° com alerta de fluxo cruzado e câmera de ré, sensores de estacionamento, dianteiro, lateral e traseiro e será vendido em versão única com cinco anos de garantia e oito para o conjunto de baterias.

Após 32 anos de atuação no Brasil, a Kia que já teve momentos bem melhores no mercado nacional ensaia novos movimentos como os recém lançados Niro e Sportage, a linha de elétricos e promete novidades em carros de volume como o K4 para este ano.

