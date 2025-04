Kia revela sedã elétrico EV4 com visual polêmico Sedã médio terá duas versões mas preços não foram revelados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h00 ) twitter

A Kia Motors tem boa reputação nos Estados Unidos e apresentou, durante o Salão de Nova York, o sedã elétrico EV4. Trata-se de uma proposta mais acessível dentro do novo portfólio elétrico da Kia.

O que mais chamou a atenção foi o design controverso. Com linhas similares aos SUVs, o sedã tem motor de 203cv alimentado por baterias de 58,3 kWh (versão Light) ou uma de longo alcance de 81,4 kWh (Wind e também GT-Line), para autonomia de 378 ou 531 km. O sistema de carga suporta 400V para recarregamento rápido de 10 a 80% em 29 minutos, estima a Kia Motors.

O EV4 Sedan é construído na plataforma E-GMP de 400 V e tem duas opções de bateria: uma de ambas as configurações de bateria fornecem energia para um motor de 203 cavalos montado na frente, com uma autonomia estimada pela Kia de 378 e 531 km, respectivamente.

Steven Center, COO e EVP da Kia nos Estados Unidos, diz que “O EV4 torna a propriedade totalmente elétrica acessível para os clientes que buscam uma opção mais prática e acessível no cenário de EV, ao mesmo tempo, em que desejam uma experiência avançada e tecnológica no carro”.

A Kia Motors promete preços competitivos para fortalecer a presença de veículos elétricos no mercado. Enquanto isso, carros de volume mesmo são os a combustão. Em 2024 a marca vendeu 796,488 veículos nos Estados Unidos, crescimento de 1,8% sobre 2023, um número positivo diante das 3,1 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Deste total, foram 21 mil unidades do EV6 e 22 mil do EV9 vendidas nos EUA.

