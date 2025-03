Lamborghini revela detalhes do novo Temerario híbrido

Lamborghini revela detalhes do novo Temerario híbrido Com motor V8 biturbo, soma com veículos elétricos renderá 920cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 15h00 ) twitter

Lamborghini/Divulgação

A Lamborghini divulgou m mais informações sobre o motor híbrido que vai equipar o Temerario, esportivo que tem a missão de substituir o Huracán antes equipado com motor V10 aspirado.

Lamborghini/Divulgação

O Temerário irá combinar um motor de oito cilindros em V e dois turbocompressores com nada menos que três motores elétricos. A promessa é de entrega cerca de 920 cv, um aumento de 280 cv quando comparado com a versão mais potente da Huracán, de 640 cv.

Lamborghini/Divulgação

O novo motor entrega sozinho cerca de 800 cv entre 9.000 e 9.750 rpm, além de torque de 730 Nm (74,4 kgfm) entre 4.000 e 7.000 rpm. O motor elétrico entre o motor V8 e a caixa de câmbio garante uma resposta imediata, funcionando para preencher lacunas de torque e melhorando a resposta. Os dois turbocompressores estão localizados no interior das bancadas em V para melhorar a organização e o gerenciamento térmico.

Lamborghini/Divulgação

Para atingir 10.000 rpm de pico de rotações, soluções técnicas foram extraídas do mundo do automobilismo, como o virabrequim plano que garante melhor dinâmica de fluidos, bielas de titânio com alta resistência e leveza, e balancins revestidos em DLC (Diamond Like Carbon, Carbono Como Diamante), material que aumenta a dureza superficial e, portanto, a resistência ao desgaste, para que possam suportar giros de até 11.000 rpm. Segundo a fabricante italiana, o 0 a 100 km/h do Lamborghini Temerario será feito em 2,7 segundos e a velocidade máxima será de 340 km/h.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.