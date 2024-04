Novo carro elétrico da Xiaomi recebe 50 mil pedidos em 27 minutos  

Alto contraste

Um movimento da Xiaomi, até então gigante fabricante de eletrônicos na China, ao lançar seu primeiro carro elétrico, chamou a atenção de tradicionais fabricantes de veículos. A Xiaomi afirma ter recebido 50.000 encomendas do SU7, seu primeiro carro, em apenas 27 minutos.

A Xiaomi fez o lançamento para o mercado chinês ontem e atributos como motor, autonomia e preço atraíram as atenções do mercado para o SU7.

O sedã esportivo SU7 será vendido em três versões: Standart, Max e Pro com preço a partir de US$ 29,9 mil (R$ 149,5 mil em valores convertidos) e estreou em grande estilo.

O Xiaomi SU7 foi apresentado pelo próprio Lei Jun, CEO da companhia que ficou duas horas no palco falando sobre a novidade. Com 4,99m de comprimento, 1,96m de largura, 1,46m de altura e 3,00m de entre eixos, o carro terá três versões de motorização.

A primeira versão do Xiaomi SU7 Standart oferece motor traseiro de 295cv e 40kgfm de torque com autonomia de 700km (ciclo CLTC chinês), pacote Adas completo e baterias LFP Blade (similar a dos BYD) com 73kwh de capacidade por US$ 29,9 mil.

A versão Pro do Xiaomi SU7 vem na sequência com o mesmo motor de 295cv mas alimentado por uma bateria maior da CATL chamada Shenxing battery (LFP) com 94,3kwh suficiente para chegar a 830km de autonomia. O preço é de US$ 34 mil, cerca de R$ 170 mil.

A versão Max do Xiaomi SU7 tem proposta esportiva com tração integral ao usar dois motores, um em cada eixo, com arquitetura de 800v e somando 663cv e 83kgfm de torque. Esse motor faz de 0-100km/h em 2,7s e chega a 265km/h. Tem pacote avançado Adas Xiaomi Pilot e vem com baterias de 101 kWh CATL Qilin (Níquel, manganês e cobalto) suficientes para 800km por recarga. O preço é US$ 41,5 mil, cerca de R$ 207,5 mil.

Curiosidades do desenvolvimento do Xiaomi SU7

Durante o evento de imprensa na China um fato curioso chamou a atenção da imprensa automotiva. Os presidentes das empresas Nio, Xpeng e Li Auto estavam no evento e Lei Jun simplesmente agradeceu pela “colaboração” no desenvolvimento do SU7. Isso quer dizer que as empresas automotivas mais tecnológicas da China estão envolvidas no projeto do sedã.

Outra curiosidade é que o desenvolvimento do carro teve Chris Bangle, um ex-chefe de design do Grupo BMW como um dos principais executivos envolvidos no projeto. Ao subir no palco, Bangle disse que o SU7 seria um carro apropriado para o mercado europeu.

James Qiu, ex-designer da Mercedes Benz e criador do Vision, além de Li Tianyuan, ex-designer da BMW e criador do Série 7 atual, também estavam envolvidos neste desenvolvimento. Eles mencionaram que a Xiaomi tem um time de 1500 engenheiros que desenvolveram o SU7 nos últimos anos.

Por fim, os preços anunciados surpreenderam a imprensa internacional mas a Xiaomi avisou que se trata de um “preço de custo” para que os consumidores possam ter contato com o produto e consolidar a marca nos próximos anos. As entregas das primeiras unidades começam no final de abril na China e, por enquanto, não há planos de que a Xiaomi estenda sua atuação para outros países. Em seu país natal, a Xiaomi quer rivalizar o SU7 com o Tesla Model 3 que custa quase US$ 5 mil a mais que o sedã estreante na versão de entrada.