Leapmotor B10 e C10: veja fotos exclusivas dos futuros SUVs Nova marca da Stellantis estreia no Brasil e Chile e promete um avanço considerável no segmento dos eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h00 )

Marcos Camargo Jr. 28.04.2025

A Leapmotor deu os primeiros passos no Brasil a partir do Salão de Xangai. Serão 2 produtos logo no início: os SUVs C10 e B10 e depois podem ganhar o reforço do seda B01 e C11

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

No segundo semestre o consumidor irá conhecer mais detalhes do Leapmotor B10 mas na China já conhecemos sua motorização e tivemos um primeiro contato com os novos Leapmotor B10 e C10. Leapmotor C10O C10 é um SUV médio com 4,84m de comprimento, 1,90m de largura e 1,68m de altura dom entre eixos de 2,85m. Tem linhas de estilo suaves com dianteira de grade fechada e faróis integrados assim como na traseira.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

O SUV médio da Leapmotor tem motor elétrico de 218cv com 32kgfm de torque e cerca de 420km de autonomia. Com bom acabamento ele surpreende até mesmo os chineses já conhecidos como BYD Song e Haval H6. O perfil do SUV chinês é de um médio-grande. Com bom acabamento, um dos pontos altos do carro é a tecnologia com multimídia de 14 polegadas com multicomandos, rodas aro 20 e revestimento integral de couro além de teto solar panorâmico.

Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Na China é vendido com motor elétrico de 218cv e faixa de 32kgfm de torque e bateria de 69kwh para uma autonomia de cerca de 420km.“Híbrido” é o segredo O grande pulo do gato estará na versão “REEV” ou elétrica de alcance estendido que tem motor gerador 1.5 a gasolina que alimenta mas não traciona o motor elétrico. São os mesmos 218cv porém com bateria de 28kwh que rende 145km no modo elétrico mas percorre 974km com um tanque. Essa versão acaba de estrear na China e também será vendida aqui no Brasil.

‌



Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Leapmotor B10O SUv compacto está disponível na China com 177cv (132kw) ou 214cv (160kw). O modelo elétrico tem baterias de 56kwh suficientes para uma autonomia de 510km no ciclo chinês CLTC.

Marcos Camargo Jr. 28.04.2025

Na China, o B10 também terá uma versão REEV (elétrico de alcance estendido) com motor 1.5 a gasolina que funciona como gerador de um motor elétrico podendo chegar a quase 1.000km de autonomia.

‌



Marcos Camargo Jr. 28.04.2025

O perfil do B10 é muito similar ao do C10 com dimensões reduzidas. São 4,51m de comprimento com generosos 2,73m de entre eixos. A proposta do Leapmotor B10 é a mesma do OMODA 5 EV e BYD Yuan Plus que são SUVs médios com a mesma proporção.

Marcos Camargo Jr. 28.04.2025

Entre os detalhes tecnológicos o B10 tem sistema até sistema LiDAR com sistema semiautonomo controlado por chip Qualcomm Snapdragon 8155, 7 airbags, e nível 5 estrelas nos testes do Euro NCAP.

‌



Marcos Camargo Jr. 28.04.2025

Ainda é cedo para precificar a novidade mas na China o Leapmotor B10 custa a partir de US$ 15 mil dólares, cerca de R$ 90 mil em valores convertidos e na Europa a partir de US$ 18,5 mil, cerca de R$ 120 mil. A Leapmotor prepara sua ofensiva de modelos eletrificados com 34 concessionárias em um primeiro momento e a promessa de lançar até quatro produtos nos próximos dois anos.

