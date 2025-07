Logo após mudanças, Fiat Fastback já tem desconto de até R$ 32 mil Versão Audace com sistema híbrido leve está disponível na cor preta e com taxa zero além de bônus para os novos clientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h08 ) twitter

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

O novo Fiat Fastback 2026 acaba de receber uma reestilização e também descontos para a versão Audace com motor T200 Hybrid. De R$ 159,9 mil o SUV da Fiat é vendido por R$ 127,9 mil, desconto de R$ 32 mil. A ação comercial é válida até o dia 05 de agosto para venda a pessoa física na cor preto Volcano.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Para financiamento, a Fiat ainda oferece taxa zero e bônus de R$ 25 mil para veículos usados dados como parte do pagamento.

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

O Fastback 2026 recebeu nova grade com desenho vertical, novas rodas e apliques de tecido nas portas. O motor T200 Hybrid é, na verdade, um híbrido leve 12V que combina o motor 1.0 turbo com um motor elétrico auxiliar e uma pequena bateria de lítio. A potência é de 125/130cv e 20kgfm de torque combinado com transmissão automática do tipo CVT que simula 7 marchas.

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

O Fiat Fastback Audace Hybrid tem itens como rodas de liga leve, multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e câmera de ré, chave presencial, partida remota, carregador por indução, frenagem autônoma de emergência (AEB), assistente de permanência em faixa (LKA), farol alto automático, sensor de chuva, volante revestido em couro, maçanetas na cor da carroceria e retrovisores externos na cor preta.

