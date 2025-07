Luz da injeção eletrônica acendeu no painel? Veja o motivo Luz laranja é ignorada por muitos motoristas mas pode esconder problemas sérios no motor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h00 ) twitter

Uma das falhas mais comuns em um carro hoje em dia é a luz da injeção eletrônica. De cor Laranja, ela mostra alguma falha no sistema de combustível e alimentação do motor. Porém, muitas vezes, o veículo não mostra nenhuma alteração no seu comportamento e o motorista simplesmente a ignora.

Depois da luz acesa, o motor identifica que há alguma falha na leitura do combustível, no sistema de exaustão, na alimentação do combustível direto no motor entre outros pontos. Mas o fato de ignorar a luz da injeção pode apenas adiar um problema muito maior. Mas quais as razões para a luz da injeção eletrônica ter acendido “do nada”? O R7-Autos Carros destaca os principais motivos que levam o sensor a identificar uma falha no painel. Luz de injeção eletrônica Conhecida popularmente como luz laranja, a iluminação que indica falha na injeção eletrônica quer dizer que algo no sistema de combustível e de alimentação do motor não vai bem. Por ser muito comum, muitos motoristas ignoram a luz da injeção acesa e pensam que se trata apenas de uma alteração no combustível. A luz da injeção acesa pode significar uma infinidade de problemas.

Bicos sujos Os bicos de injeção tem como função injetar o combustível para a câmara de combustão. Se estiverem gastos ou prejudicados por oxidação e combustível ruim terão sua vida útil abreviada e essa alteração poderá levar o sensor a identificar a falha que leva a acender a luz de injeção.

Bomba de combustível A bomba tem como função facilitar o caminho do combustível do tanque para o sistema de alimentação. Se não tiver a pressão correta, se estiver gasta ou se o combustível não estiver na mistura adequada com mais etanol ou então com produtos químicos adicionais a bomba poderá apresentar falhas. E se falhar, a luz da injeção também pode acender

Sistema de escapamento Hoje em dia o escapamento não é apenas uma peça conectada ao motor que leva os gases do motor para fora do veículo. Ele é um sistema mais complexo com sensores, catalisador entre outros. Uma falha comum é o fim da vida útil de um catalisador que contribui até para manter o desempenho do carro em níveis ideais. Se ele não filtra os gases corretamente a combustão será prejudicada e a luz acenderá.

