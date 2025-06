Mais caro: Fiat Cronos 2026 sofre aumento de R$ 3,5 mil Modelo começa ser vendido a partir de R$ 106.990 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 11h05 ) twitter

Fiat Cronos 2026 Fiat/Divulgação

Três meses após o lançamento, o Fiat Cronos 2026 ficou mais caro em até R$ 3.500. Agora, a versão de entrada Drive 1.0 passa a ser vendida por R$ 103.490 e não mais por R$ 106.990.

A versão intermediária Drive 1.3 CVT também sofreu reajuste de R$ 3,5 mil, saindo de R$ 112.900 para R$ 116.490. Todavia, a configuração topo de linha custa R$ 119.00 e não mais R$ 119.990, um desconto de R$ 990.

Fiat Cronos 2026 Fiat/Divulgação

O Fiat Argo 2026, que teve mudanças visuais na dianteira e de equipamentos, não sofreu alterações na mecânica e, portanto, vem equipado com motores 1.3 litro Firefly de até 107 cv com torque de 13,2 kgfm e 1.0 Firefly de até 75 cv com torque de 10,9 kgfm. A transmissão pode ser automática do tipo CVT ou manual de cinco velocidades.

Fiat Cronos 2026 Fiat/Divulgação

Neste ano, a Fiat já vendeu mais de 12,6 mil unidades do Cronos, o que o deixa longe do líder Chevrolet Onix Plus com mais de 18 mil unidades emplacadas entre janeiro e maio de 2025. Os dados são da Fenabrave.

