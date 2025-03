Chevrolet retoma produção do Onix e Onix Plus após um mês de pausa Fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul, interrompeu atividades para atualização e modernização dos processos de fabricação para produzir novos modelos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação O Mecanico

Após um mês de paralisação, a fábrica da Chevrolet em Gravataí, no Rio Grande do Sul, responsável pela produção do Onix e Onix Plus, retoma a fabricação dos modelos. Segundo a GM, a interrupção ocorreu para permitir a atualização e modernização dos processos produtivos. Vale destacar que, em julho do ano passado, a GM anunciou um investimento de R$ 1,2 bilhão para adaptar a linha de montagem gaúcha, com o objetivo de produzir um novo SUV compacto, baseado no Onix. Esse aporte faz parte de um pacote total de R$ 7 bilhões que a montadora destinará ao Brasil até 2028.

Redes Sociais/Reprodução

O novo SUV compacto da Chevrolet ainda não teve imagens reveladas, assim como sua motorização, que pode incorporar um sistema híbrido leve, similar ao que equipa o Fiat Pulse. O motor 1.0 turbo, utilizado no Onix, também deverá ser oferecido no novo crossover, mas com injeção direta.

Redes Sociais/Reprodução

Além disso, o modelo utilizará a plataforma GEM, a mesma dos Onix, Tracker e Montana. O modelo também será rival do Renault Kardian e novo Volkswagen Tera, que já foi apresentado e será lançado neste ano.

Redes Sociais/Reprodução

A Chevrolet também já prepara uma atualização para o Onix e o Onix Plus. Os modelos devem continuar com o motor 1.0 turbo, agora com injeção direta, assim como acontece na Montana e no Tracker. Versões camufladas dos carros já foram avistadas pelo país, e espera-se que eles passem por modificações visuais, com alterações na dianteira, incluindo uma nova grade frontal e novas assinaturas visuais tanto na frente quanto na traseira. Além disso, o hatchback pode contar com um aerofólio, indicando uma possível versão RS. O interior, ainda não divulgado, deve seguir o padrão das outras versões da marca, com duas telas, similar ao que é encontrado na Spin, Montana, S10 e Trailblazer.

