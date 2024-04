Marca chinesa recebe aprovação para produzir drone tripulado 

Alto contraste

A+

A-

XPeng Motors é uma montadora que tem apenas dez anos XPeng Motors é uma montadora que tem apenas dez anos (XPeng Motors/Divulgação)

A Xpeng Motors, uma das marcas de maior crescimento no mercado chinês, recebeu aprovação para iniciar a produção de seu primeiro drone tripulado. A Administração de Aviação Civil da China aprovou o "Land Carrier", nome provisório do veículo, para início da produção em série.

Drone tripulado terá três hélices e motor também elétrico Drone tripulado terá três hélices e motor também elétrico (XPeng Motors/Divulgação)

Trata-se de um drone tripulado que agora precisa obter mais duas certificações para poder transportar passageiros de forma eficaz. O Land Carrier deve agora receber o Certificado Tipo (Type Certificate) e, posteriormente, a Certificação de Componentes e Regulação (CCAR-21), que regula as proteções de patentes de veículos aéreos.

Minivan conta com tração elétrica 6x6 Minivan conta com tração elétrica 6x6 (XPeng Motors/Divulgação)

A XPeng Motors é uma montadora que, apesar de ter apenas dez anos de existência, registrou um lucro de mais de US$ 3,2 bilhões apenas no ano passado e já conta com quase 14.000 funcionários. A Volkswagen realizou um investimento de US$ 700 milhões no ano passado na XPeng, especialmente nos projetos de veículos elétricos que a marca estuda e desenvolve na China.

(XPeng Motors/Divulgação)

O Land Carrier não é apenas um drone tripulado. Na verdade, trata-se de uma combinação de dois veículos, sendo uma espécie de minivan com tração elétrica 6x6 associada ao veículo aéreo tripulado capaz de levar 5 pessoas. O drone tripulado terá três hélices e motor elétrico, porém ainda levará algum tempo para efetivamente chegar ao mercado.