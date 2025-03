Mercedes Benz GLA 35 AMG: SUV esportivo faz sentido? SUV da Mercedes tem corpo compacto e desempenho interessante com impulso tecnológico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

A Mercedes Benz usa a linha AMG de várias formas para definir entregas diferentes segundo a proposta. Dentro da linha do GLA, que já doi até produzido por aqui na geração anterior, o 35 AMG traz conjunto sóbrio mas interessante para a sua proposta. E diferente do GLA 200, o 35 AMG tem motor 2.0 turbo e não 1.3 turbo que é usado no GLA e GLB (e também compartilhado com a Renault). O R7-Autos Carros testou a versão 2025 por uma semana.

As linhas do Mercedes Benz GLA 35 AMG são sóbrias e “discretas” apesar das rodas raiadas aro 21 que acentuam o perfil do carro. A grade com aletas verticais são inspiradas no AMG GT e também são usadas no A45 AMG.

Mas há detalhes distintos. O emblema da AMG está no lugar da estrela do capô, há emblemas AMG em destaque na traseira e saída dupla de escapamento.

Por dentro o carro traz bancos com costura esportiva e cinto vermelho além de apliques de fibra de carbono que dão tom até neutro combinando com teto de revestimento preto. Há teto solar, luzes internas e um certo minimalismo com duas amplas telas em um mesmo conjunto. São telas de alta resolução e múltiplos controles como modos de condução e modos exclusivos de pilotagem esportiva, algo que um GLA não terá apesar da tela.

O Mercedes GLA 35 AMG vem bem equipado com sete airbags, faróis full-LED com ajuste e acendimento automático, ar-condicionado digital e automático de duas zonas, estacionamento automático Active Parking Assist, controle de cruzeiro adaptativo e pacote completo com assistente de estacionamento e permanência em faixa além de sensor de ponto cego, teto solar panorâmico e elétrico, tampa do porta-malas com acionamento elétrico e iluminação ambiente em LED. A versão atual já permite conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay mas é uma atualização recente. Motor com 306cv e sistema híbrido leve Diferente do 1.3 o 2.0 turbo é bem mais “corpudo” na proposta e nas respostas. São 306 cv e 40,8 kgfm combinado com câmbio automatizado de dupla embreagem e 8 marchas e tração integral do tipo 4MATIC.A Mercedes GLA 35 acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos e se mantém ruidoso e envolvente desde que o motorista selecione os modos esportivos de condução. Esse motor tem sistema híbrido de 48V que aumenta sua potência em até 14 cv. O consumo fica em torno dos 8,5km/l na cidade e 10km/l na estrada durante o nosso teste.

Ha mimos interessantes como botões virtuais no volante, controle de “ronco” no escapamento duplo e câmera de alta resolução mas poderia entregar ao menos câmeras 360°. No lugar há apenas sensor dianteiro. Teste com a novidade O teste com o GLA 35 AMG revela um prazer incomum: um utilitário esportivo compacto com uma roupagem e desempenho de carro esportivo. Se por um lado suas dimensões são compactas assim como o porta-malas, a cabine é bem ampla e alta permitindo que passageiros e motorista de maior estatura se encaixa em confortavelmente.

O desempenho do motor 2.0 litros turbo é de respostas muito prontas porém de curso reduzido de suspensão e de reações rápidas por conta do conjunto de rodas e pneus bem finos.

Ao explorar os modos esportivos de condução, o GLA responde com prontidão, algo que nenhum utilitário esportivo compacto faria em sua classe. Hoje o GLA 35 AMG custa R$ 531 mil, mais do que muitos SUVs premium concorrentes mas nenhum deles trará esse vigor e diversão ao volante.

