Mercedes EQA e EQB recebem atualização e ficam mais baratos: veja o que muda

A linha de elétricos Mercedes-Benz EQA e EQB recebem pequenas atualizações e já estão na linha 2025. Com vida mais “difícil” com tantos modelos eletrificados concorrentes como BMW iX1, Volvo XC40 e C40 e até mesmo modelos chineses, a marca alemã fez mudanças de estilo e deixou os preços mais atrativos.

EQA 250 e EQB 3504MAtic 2025 Dupla de SUVs elétricos EQA 250 e EQB 3504MAtic 2025

Vale lembrar que esse é um movimento mudial da Mercedes-Benz que vem reduzindo preços dos seus carros elétricos no mundo todo. O EQA custa agora R$ 399,9 mil enquanto o EQB de 7 lugares custa R$ 449,9 mil.

Na linha 2025 o Mercedes EQA e EQB ganham nova grade com estrela escura, uma nova identidade visual em LED e parachoques remodelados. Na traseira o preenchimento das lanternas é diferente e parece maior.

Na parte interna o Mercedes-Benz tem novo volante com comandos também remodelados mas mantém seu padrão quase inalterado, com novos recursos de comando de voz MBUX, nova câmera de ré e assistente ativo de mudança de faixa.

O motor elétrico do EQA 250 continua com 190cv e 38kgfm com autonomia de 321km segundo o ciclo Inmetro. Já o EQB 350 4MATIC de sete lugares tem mais potência: 292cv e autonomia menor de 272km. As baterias de íons de lítio tem 66,5kwh com entrada de carga de até 100kwh permitindo recargas em alta potência em cerca de 1h.

A Mercedes-Benz oferece a linha EQA e EQB tem três anos de garantia e já inclui carregador do tipo wallbox, inspeções anuais já incluídas no preço e um pacote de Energia com franquia para as primeiras recargas.

