Mercedes Sprinter ganha nova versão "Robustez": conheça Sprinter mantém motor 2.0 turbodiesel mas recebe preparação especial para terrenos difíceis Autos Carros|Marcos Camargo Jr 06/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h30 )

Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz passa a oferecer no mercado mais uma opção para clientes que buscam um veículo de transporte com porte longo e maior capacidade para terrenos difíceis. Trata-se da Sprinter Robustez, que é baseado no modelo longo e envidraçado, feito para transporte de passageiros. Porém, desde a suspensão e pneus, a Sprinter Robustez ganha reforços especiais.

Mercedes-Benz/Divulgação

A Sprinter é baseada na versão 417 que era o furgão vidrado extralongo. Entre os itens de série tem ar-condicionado traseiro e uma entrada pela porta dianteira, com a eliminação da porta lateral corrediça e do banco do passageiro à frente.

Aline Rapassi, Head de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, comenta: “A Sprinter pacote Robustez é destaque pela combinação entre resistência e versatilidade, sendo ideal para empresas que precisam de um transporte eficiente em condições de difícil acesso”.

Mercedes-Benz/Divulgação

A Sprinter Robustez mantém a mecânica da van: motor diesel OM654 de 2.0 litros, 4 cilindros e CDI (Common Rail Direct Injection), com 170 cv de potência e 40,8 kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis velocidades ou automático de nove marchas. A versão 417 custa R$ 368 mil, que deve ser o valor base da Robustez no mercado.

