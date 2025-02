Minicarro elétrico inspirado na Kombi estreia por R$ 39 mil na China Elétrico roda até 250km com uma carga e será o utilitário mais barato do país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/01/2025 - 10h30 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h30 ) twitter

A Wuling, marca de elétricos pequenos e acessíveis da SAIC, do grupo General Motors, lançou neste final de semana Zhiguang EV. O carro compacto tem perfil de minivan e segundo a própria marca é inspirado na clássica Kombi. O design retilíneo é com amplo espaço interno, porém, guarda semelhança com os kei cara japoneses. O preço do Zhiguang EV impressiona: a partir de US$ 6.530 o que equivale a R$ 39,8 mil em valores convertidos.

Wuling é uma das marcas da SAIC, do grupo General Motors na China

Entre os diferenciais do WULING Zhiguang EV estão a porta traseira que abre e deixa um acesso de 59,5cm em um carro com apenas 3,68m.

A porta traseira se abre a quase 90 graus e facilita o acesso de cargas e itens mais pesados. O carro mede ainda 1,53m de largura e 1,75m de altura com 2,60m de entre-eixos.

A Wuling afirma que o lançamento é como uma “ferramenta multi funções” e permite múltiplo uso comercial ou mesmo como veículo de passeio familiar. O porta malas do Zhiguang EV tem 527 litros e com o banco traseiro baixado há 1.117 litros. O peso do carro é de 892kg.

A motorização foi finalmente revelada: trata-se de um motor de 30kw ou 40cv alimentado por baterias CATL de 17,6kwh que alcança 200km de autonomia na cidade. Haverá uma versão com maior autonomia no futuro, diz a Wuling.

O Zhiguang EV tem velocidade máxima declarada de 100km/h. O Wuling EV foi anunciado em duas versões sendo uma com US$ 6,530 ou R$ 39 mil e também US$ 6,930 ou R$ 42,4 mil.

