Neta X: aceleramos o novo SUV elétrico

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

A Neta anunicou suas operações no Brasil há pouco menos de um ano e de lá para cá estabeleceu seus primeiros passos com uma concessionária no Rio de Janeiro, alguns pontos de venda em shoppings pelo país e em abril vai inaugurar sua primeira loja na capital paulista. E enquanto essa estratégia começa a ganhar tração o R7-Autos Carros testou o novo Neta X que já está à venda em duas versões sendo a topo de linha chamada de “luxury” por R$ 214,9 mil.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

O Neta X foi mostrado no Festival Interlagos em 2024 quando a marca deu suas “boas vindas” ao público. Porém o carro na cor branca parecia “esconder” um pouco do seu estilo arrojado agora bem evidente nesta unidade na cor azul perolizado.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

Com visual arrojado, o Neta X tem farois afilados em curva como muitos carros chineses, porte médio de crossover e traseira em peça única com LEDs. Por dentro, o carro exibe bom acabamento em couro com bancos altos, espaço interno mais que suficiente e revestimento de boa qualidade. Segundo a Neta 80% do material interno de revestimento é couro e notamos o cuidado na construção de perfil mais minimalista.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

O crossover elétrico tem um painel digital e uma multimídia bem ampla com boa resolução, sistema de câmera 360 e efeito 3D, conectividade para celulares com direito a comandos de voz (ainda em inglês) mas um bom nível de ajustes desde o teto solar panoramico aos modos de regeneração de bateria e de condução onde a relação de entrega de potência muda mas a suspensão se mantém inalterada. Chegaremos neste ponto.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

O carro tem pacote ADAS completo na versão Luxury que é R$ 10 mil mais cara que a Comfort de R$ 204,9 mil. A versao topo também traz carregador de celular por indução mas mantém o visual e quase os mesmos elementos da Comfort.

Motor do Neta X

O motor é elétrico dianteiro de 163cv e 21kgfm de torque combinado com bateria de 64,1kwh da CATL, maior fabricante de baterias do mundo. A carga pode ser feita em sistema lento como wallbox residencial de 6,6kw indo até 88kwh em carregadores rápidos onde a carga fica prenchida em uma hora ou menos.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

Primeiro contato

A bordo do carro tivemos a chance de percorrer alguns quilômetros em ambiente urbano e surpreende em primeiro lugar a posição de digirir elevada e a boa visibilidade mas o porte é adequado às nossas vagas de garagem. O motor tem uma entrega linear de potência especialmente no modo ECO mas no Sport fica mais rápido e a direção endurece de forma sensível.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

O carro traz boa oferta de itens de série e é fácil de ajustar alertas e controles de regeração pela tela da multimídia que é ampla e tem o brilho correto bem como a resolução. A câmera 360 impressiona pela resolução e permite a projeção 3D do carro. A frenagem também é progressiva e a carroceria mantém equilíbrio mesmo quando conduzido de forma esportiva. A velocidade máxima é de 155km segundo a Neta, para preservar o sistema de bateria. Não foi possível testar a autonomia total do carro mas tendo em vista o nível de 78% de energia com 398km disponíveis, é possível deduzir que ele supera os 400km de uso na cidade com uma carga.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

A Neta ainda está se estabelecendo no país. Além dos pontos de venda em shopping tem só uma concessionário no Rio de Janeiro e em abril terá a primeira loja em São Paulo na Avenida Europa. A marca já anuncia concessionários em Manaus, Brasília, Maceió e Natal e oferece cinco anos de garantia para o Neta X com oito anos para a bateria e as cinco primeiras revisões gratuitas.

