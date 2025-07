Neymar compra réplica do Batmóvel mas não pode circular nas ruas Veículo foi construído ao longo dos últimos três anos pelo designer Adhemar Cabral Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 09h00 ) twitter

O jogador Neymar Jr recebeu nesta semana uma réplica do Batmovel que havia encomendado há cerca de três anos. O modelo inspirado no último carro da saga que teve o filme estrelado em 2022 por Robert Pattinson, Zoe Kravitz e Colin Farrell fez sucesso nas telas foi construído pelo designer Adhemar Cabral. Porém, o jogador brasileiro não poderá rodar com seu veículo nas ruas.

Batmóvel do jogador Neymar jr construído pelo designer Adhemar Cabral

A razão para isso é que um automóvel precisa ter homologação para poder circular nas vias públicas. Assim, o Batmóvel de Neymar só deve aparecer em eventos e circular em propriedades privadas.

Batmóvel do jogador Neymar jr construído pelo designer Adhemar Cabral

O carro tem motor V8 com cerca de 500cv, bem próximo do carro original do filme de 2022 que é um V8 biturbo com cerca de 650cv.

Batmóvel do jogador Neymar jr construído pelo designer Adhemar Cabral

A réplica foi feita por Adhemar Cabral que é famoso no meio automobilístico por fazer poltronas, mobiliário e itens alusivos às competições de pista. Em suas redes sociais. Neymar compartilhou nos stories as imagens do seu próprio Batmóvel.

‌



Cabral fez um post com imagens do veículo entregue ao jogador no último dia 11 de julho. “Acompanhe um pouco dos 3 anos enfrentando um dos maiores desafios da nossa jornada. Cada parafuso, cada solda… tudo feito com alma”, escreveu.

‌



