Nissan faz promoção do Sentra modelo 2023: veja o desconto

Alto contraste

A+

A-

(Marcos Camargo Jr. 09.06.2023)

Prestes a receber um novo lote do já renovado Sentra, a Nissan está vendendo a versão atual com desconto. A versão Exclusive, mais completa da gama, que custa R$ 176,9 mil, está sendo vendida com desconto de R$ 11,4 mil a R$ 165.290,00. A rede da Nissan oferece o Sentra Exclusive 2023 com entrada de R$ 99,1 mil e saldo em 36 parcelas de R$ 1.928,74.

POR QUE O NISSAN SENTRA VOLTOU? Sem Civic, ele volta em 2023 para brigar com Corolla, Cruze eArizzo6. Veja o vídeo!

Já a versão Advance tem desconto de R$ 6.400 e sai por R$ 146,4 mil com as mesmas condições de financiamento com juros reduzidos.

Nissan Sentra 2023 vem equipado com motor 2.0 litros aspirado, que entrega 151 cv com 20 kgfm de torque

O motor das duas versões é sempre o 2.0 aspirado com injeção direta de combustível com 151cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio CVT. Na versão Advance o Sentra traz faróis em LED, multimídia de 8 polegadas, roda aro 17 e frenagem automática. Já a Exclusive incorpora alerta de tráfego cruzado, assistente de prevenção de mudança de faixa, alerta de ponto cego e som Beats com oito falantes.

A promoção tem motivo. Lá fora o Sentra já mudou de visual e deve chegar em breve ao mercado nacional. Hoje o Nissan Sentra concorre com as versões a combustão do Toyota Corolla e também com o Arrizo 6 da Caoa Chery.