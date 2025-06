Nissan libera configurador do novo Kicks no site da marca: veja os preços SUV compacto traz motor turbo e transmissão de dupla embreagem: preços podem superar os R$ 200 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 22h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

A Nissan já oferece no site da marca o configurador do novo Kicks 2026. São quatro versões com preço a partir de R$164.990 na versão Sense chegando a R$199.000 na Platinum. No entanto, com opção de cor os preços são ainda mais altos.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Nova geração Agora o Nissan Kicks usa a plataforma CMF com várias novidades focadas em rigidez e tratamento acústico. Equipado com motor 1.0 litro turbo de 125 cv e 22,5 kgfm, além de câmbio DCT de dupla embreagem e seis marchas, o SUV traz visual interno e externo atualizados, novos equipamentos sendo alguns inéditos como teto solar e sistema ADAS.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Preços e equipamentos de cada versão conforme o configurador

Nissan Kicks Nissan/Reprodução

Sense (R$164.990): é o modelo de entrada e já tem chave presencial, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro adaptativo, multimídia de 12,3 polegadas, rodas de liga leve de 17 polegadas, freio eletrônico com auto hold, dentre outros.

‌



Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Exclusive (R$182.490): Os destaques dessa versão são as rodas de liga leve de 19 polegadas, faróis full LED com projetores, iluminação ambiente no painel e nas portas dianteiras, painel de instrumentos de 12,3 polegadas, dentre outros.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Platinum (R$ 199.990): A versão topo de linha adiciona teto solar panorâmico, pacote ADAS completo, sistema de som Bose com 10 alto-falantes, além de opção de teto em preto.

‌



Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Em cada uma das versões ainda é possível escolher diferentes cores, que somam R$ 2.150 ao valor final. Também há opção de acessórios como frisos e detalhes estéticos mas os preços serão conhecidos, por enquanto, apenas nas concessionárias de forma presencial.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.