Nivus GTS já está nas lojas: veja as fotos Modelo tem visual e calibração esportiva: preço será revelado hoje Autos Carros|Marcos Camargo Jr 29/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h00 )

Volkswagen Nivus GTS Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Nivus GTS será lançado hoje, porém fotos já registram o desembarque do SUV esportivo mas lojas da rede. O R7-Autos Carros recebeu imagens da novidade de forma antecipada.

O flagra mostra o Nivus GTS sem nenhuma camuflagem, que não é nenhuma novidade, uma vez que o modelo já foi visto anteriormente sem camuflagem. Visualmente, o carro já foi mostrado na reestilização do Nivus em outubro do ano passado, mas foi mostrado distante do público. São esperados itens como detalhes em vermelho nos bancos e costura do volante, bem como a sigla GTS usada na parte interna e externa. Os preços serão divulgados apenas na ocasião do lançamento.

Em relação à motorização, o Volkswagen Nivus GTS terá motor 1.4 turbo TSI de 150cv e 25,5 kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades. Além disso, o crossover deverá ter uma calibração específica de suspensão, com molas e amortecedores de relações mais curtas e rígidas para uma direção esportiva.

