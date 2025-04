Nivus Sense 2025 está de volta: confira o preço e itens de série Vimos de perto o Nivus Sense que também será vendido para PCD Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 15h00 ) twitter

A Volkswagen relançou o compacto Nivus na versão de entrada Sense, que existia na versão PCD com visual anterior e agora está de volta após a reestilização ocorrida no final do ano passado. Com a alta de preços recentes nos carros 0 km, a boa surpresa é que o preço de R$ 119.990,00 não sofreu aumentos. Porém a oferta de equipamentos é menor. Confira o que o consumidor levará para casa no Nivus Sense 2025.

Por este preço, o consumidor do Nivus leva pra casa os detalhes visuais da reestilização com novos pára-choques, interior e rodas que no caso dessa versão são apenas calotas sobre rodas de aço aro 16.

Mantendo os itens de segurança como seis air bags e frenagem de emergência, traz obrigatórios controles de tração e estabilidade e também freios ABS. Tem surpresas como painel digital de 8” do Polo, faróis e lanternas de LED, central multimídia VW Play com tela de 10,1″ mas apenas sensor traseiro de estacionamento sem câmera de ré. A chave não é presencial com partida por botão mas simplificada do tipo canivete.

O motor é o mesmo 200TSI de 116/128cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis velocidades. Para escolher o Nivus Sense terá apenas as cores Preto Ninja e Branco Cristal e Cinza Platinum.

