Nova BMW 1300 GS já está em produção em Manaus: veja fotos Big trail terá opção de câmbio automatizado com opção de trocas manuais: preço não foi revelado Autos Carros|Marcos Camargo Jr 05/04/2025 - 11h00

BMW/Divulgação

A BMW Motorrad já iniciou a produção da nova 1300 GS Adventure em Manaus. O lançamento deve ser feito em breve onde a motocicleta terá diversas novidades para aprimorar o mercado disputado de motocicletas big trail.

Nova BMW 1300 GS

“Estamos orgulhosos em produzir a R 1300 GS Adventure, uma motocicleta que vai redefinir os padrões do mercado de duas rodas. Produzir o modelo mais moderno e tecnológico já fabricado no Brasil simboliza o compromisso da BMW Motorrad com a inovação, a excelência tecnológica e, acima de tudo, com a entrega de produtos de altíssima qualidade”, disse Alex Donatti, diretor da unidade de Manaus do BMW Group.

Nova BMW 1300 GS

A BMW 1300 GS Adventure tem várias novidades como sistema de suspensão fom ajuste eletrônico e opção de câmbio automatizado ASA além de farol LED e luzes auxiliares e também painel digital. O motor é o bicilíndrico boxer de 145cv e 15,2kgfm de torque combinado com transmissão de seis marchas ou automatizado.

Nova BMW 1300 GS

A BMW deve oferecer a 1300 GS nas cores GS Trophy, Triple Black, Option 719 “Karakorum” e Racing Red.

