Nova geração do Kicks chega ao país com motor 1.0 turbo e preço de SUV médio: veja teste SUV compacto evolui em todos os aspectos e agora tem 125 cv, visual arrojado e um bom espaço interno Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h00 )

Lançado em 2016, o Nissan Kicks foi um divisor de águas para a marca e sempre vendeu muito bem mas o tempo passou e agora o SUV ganhou uma nova geração, que corrige um erro do passado ao ganhar motor turbo.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Agora, o modelo vem equipado com motor 1.0 turbo da Horse, que também equipa o Kardian, de 125 cv. O visual também é moderno e foge das linhas quadradas do rivais. Só que o preço que vai de R$ 160 mil até R$ 200 mil ficou salgado acima dos rivais. O R7-Autos Carros andou na versão topo de linha Platinum durante o lançamento do SUV compacto.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Visual e dimensões

Visualmente, o novo Nissan Kicks é disruptivo perto dos rivais T-Cross, Creta, Tracker e, também, HR-V que contam com um desenho quadrado e geométrico. O SUV, que já começou a ser produzido em Resende, no Rio de Janeiro, tem uma grade imponente e um perfil de SUV médio com soluções inéditas de desenho e um arco traseiro integrando a tampa do porta-malas, o teto e as lanternas com um resultado esportivo.

‌



Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Por dentro, o acabamento evoluiu da água para o vinho. Há superfície macia ao toque, amplas telas que totalizam as 24 polegadas, sendo uma para central multimídia e outra para o cluster com comandos simplificados e de contraste eficiente. Vale dizer que isso acontece apenas nas versões Exclusive e Platinum. Inclusive, a topo de linha tem teto solar panorâmico e rodas de 19 polegadas, além de sistema ADAs completo. Também há uma grande evolução na lista de equipamentos com pacote ADAS completo chamado pela Nissan de ProPilot com stop and go, monitor de ponto cego e outros dispositivos de segurança ativa.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Embora não tenha bancos dianteiros com ajuste elétrico (nenhum SUV compacto oferece esse item, justiça seja feita) de consolo, fica o banco com tecnologia zero gravity, que deixa a vida a bordo mais confortável. As câmeras de 360 graus também melhoram o perfil de condução e facilitam manobras. Ademais, a multimídia funciona bem e conecta sem com smartphone, que conta com várias entradas USB-C e carregamento por indução. O som, apenas nessa versão, é Bose e bem trabalhado com alto-falante até no encosto de cabeça.

‌



Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

O novo Kicks mede 4,36m de comprimento, 1,62m de altura, 1,80m de largura e 2,65m de entre eixos. A altura livre do solo é de 20cm e o porta-malas acomoda 470 litros.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Motor e desempenho do novo Kicks

‌



O novo Nissan Kicks vem equipado com o já conhecido motor 1.0 turbo HR10 de três cilindros, mesmo utilizado no Renault Kardian. Esse conjunto rende até 125 cv de potência e torque de 220 Nm. A transmissão é automática de dupla embreagem com lubrificação a óleo. O tanque de combustível tem 48 litros, com autonomia estimada em até 500 km em uso misto.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Durante o teste saindo de Mogi das Cruzes até Itatiba, ambas cidades no interior de São Paulo, foi possível dirigir cerca de 165 km com o novo Kicks, dando para notar que esse motor no modelo da Nissan vibra menos e o habitáculo recebe menos barulho desse conjunto. Segundo a marca, esses atributos fazem parte da plataforma e dos reforços acústicos.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

A transmissão de dupla embreagem automática faz trocas precisas e está bem trabalhada com o motor. No entanto, um pouco mais de potência deixaria o Kicks melhor nas arrancadas e retomadas, que neste caso só depois dos 80 km/h ganha fôlego.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Também tivemos a chance de testar o Nissan Kicks no Autódromo Race Ville dias antes do lançamento onde o desempenho do motor turbo foi posto à prova. O carro agrada pela condução, pelo torque disponível em rotações mais baixas e pela aceleração em um primeiro contato. Mesmo em rotações mais altas do motor, o isolamento também é um ponto de destaque desde o primeiro momento.

Consumo do novo Kicks

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Em relação ao consumo com etanol, chegamos a fazer no máximo 9,1 km/l na viagem mais longa desse primeiro teste em velocidades moderadas. Já quando pisamos mais o rendimento caiu para 7,7 km/l. A autonomia no circuito misto divulgado é de 500 km com o tanque de 48 litros cheio. Segundo o Inmetro o consumo do novo Kicks é de 11,7km na cidade e 14,3km/l na estrada e já com etanol varia entre 8,3km/l na cidade e 9,9 na estrada.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Versões e preços

O novo Nissan Kicks 2026 está disponível em quatro versões: Sense, Advance, Exclusive e Platinum repetindo a estratégia de nomenclatura já usada na geração anterior que segue disponível como “Kicks Play”. A versão Sense já tem itens como ar condicionado digital, alerta e assistente de prevenção de mudança de faixa e controle de cruzeiro adaptativo de série, o que é um destaque para um modelo de entrada. Também traz freio eletrônico de estacionamento, multimídia de 12 polegadas e rodas aro 17. Preço: R$ 159,9 mil

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

A Advance acrescenta bancos em couro, carregamento de celular sem fio, câmera 360, rack de teto e partida remota por R$ 167,9 mil. Já a Exclusive traz faróis em LED com projetor, rodas aro 19, luz ambiente para a cabine, painel digital de instrumentos de 12 polegadas, limpador de para-brisa automático e sensor de chuva além de sensores de estacionamento dianteiros por R$ 177,9 mil.

A Platinum traz teto panorâmico, assistente de centralização de faixa, monitor de ponto cego, sistema ProPilot, som Premium Bose e alerta de tráfego cruzado por R$ 199,9 mil. No entanto, são preços promocionais que serão reajustados após a primeira fase de vendas.

