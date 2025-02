Novo Audi A3 Sedan mantém 2.0 TSI mas perde sistema híbrido leve a partir de R$ 289,9 mil Modelo teve mudanças visuais e vem equipado com motor 2.0 TFSI de até 204 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 15h05 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h05 ) twitter

Audi/Divulgação

O Audi A3 já foi um best seller do mercado brasileiro quando tinha produção concentrada no Brasil. Hoje importado, as vendas do A3 são menos relevantes que os SUVs da Audi mas tem seu público cativo. E a Audi do Brasil liberou a pré-venda da versão sedã que mantém o 2.0 TFSI de 204cv sem sistema híbrido leve, com controle de cruzeiro adaptativo e nível superior de equipamentos. Mas tudo tem um preço e no caso da linha 2025 ele começa em R$ 289,9 mil.

Audi/Divulgação

No design o novo Audi A3 Sedan traz todos os detalhes visuais dos novos veículos da marca. Ganha um novo para-choque, grade single frame com acabamento em colmeia, entradas de ar com novo formato, além de nova logo da montadora em 2D. As rodas são de 18 polegadas na versão de entrada vem calçadas com pneus de 225/40, mas também podem ser de 19 polegadas com pneus 235/35. Já o interior segue com acabamento sóbrio e ampla tela de multimídia de 10,1 polegadas, assim como painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas.

‌



‌



Audi A3 mais equipado com controle adaptativo

Em relação aos equipamentos, o novo Audi A3 Sedan 2025 vem equipado com faróis e lanternas em full LED, indicadores de setas dinâmicas, airbags laterais dianteiros, de cortina e cabeça, controle de cruzeiro adaptativo, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist, ar-condicionado automático de três zonas, detector de atenção e sonolência, alerta de saída de faixa, detector de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de som SONOS 3D, iluminação ambiente, bancos em microfibra Dinamica, entre outros.

‌



Audi/Divulgação

O Audi A3 Sedan mede 4,50 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,44 metro de altura, 2,63 metros de entre-eixos, além de ter 425 litros de porta-malas e 50 litros de capacidade do tanque.

Audi/Divulgação

O coração do Audi A3 Sedan é o conhecido motor 2.0 TFSI, que entrega até 204 cv com torque de 32,6 kgfm de torque. A transmissão é automática S Tronic de sete velocidades. Segundo a marca, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 7,4 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h, que é limitada eletronicamente.

Por aqui, o Audi A3 Sedan será vendido nas versões Advanced, Performance e Performance Black com preço a partir de R$ 289.990.

Veja os conteúdos de cada versão

Audi A3 Advanced. A versão Advanced, nova versão de entrada da linha A3, oferece de série controle de cruzeiro adaptativo (ACC),equipamento que no modelo anterior era opcional da versão topo de linha Performance Black. Além disso, a versão Advanced ganhou sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist – item indisponível até então na versão de entrada e também o pacote de assistência lateral com aviso de saída de faixa (detector de ponto cego) e tráfego cruzado traseiro (item inédito na linha A3).

Audi/Divulgação

Audi A3 Performance acrescenta aquecedor de banco dianteiro, ar-condicionado automático de 3 zonas, bancos dianteiros eletricamente ajustáveis, navegador MMI Plus com 10,1 polegadas e conexão wireless, retrovisores externos, elétricos, aquecidos e rebatíveis com função de descida do retrovisor do passageiro e assistente de estacionamento inteligente. O Pacote S Line interior agora passa a ser de série (antes opcional ofertado apenas a versão top Performance Black) compostos por bancos esportivos em couro sintético com logo S Line, pedaleiras em alumínio, teto moldado em tecido preto, logo S line no volante, laterais do volante em couro perfurado, costuras em cor contrastante nos bancos, portas e volante. Há ainda Audi Sound System com 10 Alto falantes (180 W), Audi Virtual Cockpit Plus com tela de 12,3 polegadas, e sistema de direção dinâmica progressiva.

Audi/Divulgação

Audi A3 Performance Black agrega, além dos itens das outras versões, possui acabamento do painel em microfibra Dinamica, bancos em microfibra Dinamica® com logo S line, pacote de luzes ambiente PRO (todos novidades no modelo) e sistema de som premium SONOS 3D (680 W).

