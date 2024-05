Novo BMW M3 CS chega só com 17 unidades por quase R$ 1,3 milhão Modelo tem motor 6 cilindros 3,0 litros com duas turbinas e 550cv

Novo BMW M3 CS chega só com 17 unidades por quase R$ 1,3 milhão (BMW/Divulgação)

A BMW anunciou no Brasil o novo M3, versão esportiva que desta vez terá apenas 17 unidades oferecidas por aqui. Nesta nova geração o carro traz mais do que o design esportivo e tem itens como farol laser e carroceria com itens em fibra de carbono para economizar no peso e melhorar o desempenho.

ANDEI NO NOVO BMW M3 - esportivo de 510cv que chega ao Brasil R$ 750 mil: VALE ISSO TUDO? Veja o vídeo!

O BMW M3 CS será vendido nas cores Verde Signal, Cinza Brooklyn e Preto Safira com a nova mecânica que combina o S58 6 cilindros 3,0 litros com duas turbinas e 550cv e 66,3kgfm de torque combinado com transmissão automática de 8 marchas e tração integral xDrive.

Nesta geração o BMW M3 está 34kg mais leve pois utiliza entradas de ar, capas de retrovisores, capô, difusores e outros itens de plástico com fibra de carbono.

Para nós a calibração permite alcançar 302km/h limitados de forma eletrônica graças ao M Driver’s Package, silencioso de escapamento de titânio, DRL laranja, bancos esportivos e rodas forjadas. O preço é de R$ 1.299.950.





