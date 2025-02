Novo BMW X3 é 20% mais barato que modelo alemão SUV custa até R$ 80 mil a menos do que a versão equivalente feita na Alemanha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 18h14 ) twitter

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

Entre as marcas europeias presentes na China, a BMW foi a única que conseguiu manter seu espaço diante de Audi, Porsche, Volkswagen, Volvo e tantas outras que perderam mercado. O novo BMW X3, montado localmente, começou a ser vendido na China com um preço inicial de 349.900 yuans (cerca de US$ 48 mil ou R$ 283 mil). Esse preço é US$ 14,2 mil ou R$ 83,7 mil mais barato do que o equivalente produzido na Alemanha.

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

Além disso, a versão chinesa possui um entre-eixos 11 cm mais longo para oferecer mais espaço aos passageiros do banco traseiro. Essa “prática” é comum em muitos modelos europeus já produzidos na China para o mercado local.

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

O BMW X3 é montado na China pela BMW-Brilliance, na fábrica de Shenyang, província de Liaoning. As entregas da versão de entrada do BMW X3 na China estão previstas para maio de 2025.

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

O BMW X3 produzido pela BMW-Brilliance mantém o mesmo design externo da versão global. Ele adota a grande grade frontal dupla com entradas de ar ativas, faróis marcantes, maçanetas embutidas e detalhes prateados ao redor da carroceria. Além disso, o modelo também pode ser equipado com o pacote M-Sport.

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

No interior, o BMW X3 G48 segue o design característico da marca, com um grande painel curvo que combina duas telas: um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e uma tela sensível ao toque de 14,9 polegadas.

Novo BMW X3 BMW/Divulgação

O BMW X3 chinês traz o conhecido motor 2.0 turbo em duas versões, com até 255 cv e 40 kgfm de torque, combinado com câmbio automático de 8 marchas. Na configuração mais cara, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 6,6 segundos.

O BMW X3 deve ser o próximo lançamento da BMW na América do Sul para complementar a ganha de modelos oferecidos aqui.

NOVO BMW iX3 ELÉTRICO é mais potente que uma Hilux e tem mais autonomia que um Volvo C40. VEJA O VÍDEO!

