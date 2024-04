Novo SUV cupê da Citroën tem visual revelado e chega este ano Novidade será produzida em Porto Real (RJ) e chega no segundo semestre, possivelmente com motor 1.0 turbo

A Citroën acaba de divulgar as primeiras imagens do Basalt Vision, o próximo veículo que será lançado no segundo semestre deste ano. O carro mescla conceitos de SUV e sedã cupê e será produzido em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Nas imagens divulgadas, o perfil do carro revela muitas informações a respeito da novidade.

O desenho do carro mostra a traseira prolongada até quase a linha do fim da tampa do porta-malas, com lanternas que se estendem para as laterais do veículo. A tampa do porta-malas é bastante ampla, e o vidro traseiro se estende desde o teto até o limite da tampa.

Os para-choques são robustos, e a dianteira, que apresenta luzes diurnas em LED, mantém a identidade da linha atual da Citroën, que atualmente se destaca como uma marca de volume dentro do grupo Stellantis.

No entanto, nota-se que a grade é dividida em duas partes por uma faixa larga no centro do painel, e há elementos verticais preenchendo a peça.

O projeto do Basalt foi desenvolvido em conjunto com a engenharia indiana, sendo direcionado para mercados em desenvolvimento. Isso o diferencia do C4 europeu, que é um carro mais refinado, mais caro e com opção de motor híbrido plug-in.

A novidade deve compartilhar o motor 1.0 T200 de 125/130 cv e 20 kgfm de torque, combinado com um câmbio automático do tipo CVT que simula sete velocidades. Esse conjunto já é compartilhado com o C3 Aircross dentro da linha Citroën, mas também é usado pelo Fiat Pulse, Fastback e Strada, além das versões turbinadas do Peugeot 208.

Confira neste vídeo mais detalhes sobre o Citroën Basalt que chega ao mercado neste segundo semestre de 2024.

De volta ao estilo, é válido dizer que o Citroën Basalt é o terceiro produto do programa chamado C-Cubed, que já conta com o C3 e C3 Aircross. Ele também será construído sobre a plataforma CMP, tendo uma proposta similar à do "irmão" e rival Fiat Fastback.

Seguindo o mesmo cronograma do C3 Aircross, que foi revelado no primeiro semestre mas efetivamente só chegou às concessionárias no final do ano, o Basalt deve seguir o mesmo ritmo. A Citroën ainda não divulgou fotos internas nem dados técnicos do novo carro, o que deve ocorrer ao longo do ano.