Novo Mustang estreia em junho no Brasil por R$ 529 mil Esportivo chega em versão única apenas alguns meses após estreia nos Estados Unidos com V8 de 488cv

Novo Mustang chega em junho no Brasil Novo Mustang chega em junho no Brasil (Marcos Camargo Jr)

A Ford acaba de confirmar a estreia da sétima geração do Mustang no mercado brasileiro. O icônico esportivo mantém o motor V8, agora com 488cv, e virá em uma versão única, a GT Performance, por R$ 529 mil.

(marcos camargo jr)

Boa notícia para os fãs dos muscle cars, especialmente após o fim do Dodge Charger e Challenger, e também do Chevrolet Camaro. O Ford Mustang ganha novas linhas e algumas evoluções no design.

Mantendo a carroceria cupê, o novo Mustang está mais inspirado nos modelos Fastback dos anos 1960, com as linhas da traseira, a linha das lanternas, a grade e também as linhas externas.

(marcos Camargo jr)

"Essa nova geração inaugura mais um capítulo na história do Mustang, que tem uma trajetória única dentro da indústria e impressiona pela capacidade constante de evolução e inovação. E todo esse sucesso, na verdade, tem uma razão muito simples: a grande paixão que, assim como os fãs, todos os times da Ford têm por esse produto", diz Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul.

O Mustang GT Performance vem com o motor Coyote V8 de quarta geração, de 5.0 litros, entregando 488 cv e 56kgfm de torque, com transmissão automática de dez velocidades com nova calibração. Há um novo mapeamento eletrônico, novo sistema de escapamento, corpo de borboleta e outras novidades. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,3 segundos.

Traseira do Mustang GT Performance Traseira do Mustang GT Performance (Marcos Camargo jr)

Há uma nova suspensão adaptativa MagneRide com quatro opções de ajuste, sistema de detecção automática de buracos e barras estabilizadoras herdadas do Mach 1, que aumentam a rigidez torsional.

Os freios são Brembo de alta performance, tanto na dianteira como na traseira, com discos maiores e pinças com seis e quatro pistões, respectivamente. As rodas exclusivas de 19”, com pneus Pirelli P-Zero 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira, freio de estacionamento eletrônico Drift Brake e recursos para pista que incluem também o Line Lock para manobras de “burn out”, cronômetros e medidores auxiliares no Track Apps.

V8 Coyote teve algumas mudanças e está mais potente que a versão anterior V8 Coyote teve algumas mudanças e está mais potente que a versão anterior (Marcos Camargo Jr)

Por dentro, o painel é novo, orientado com linhas mais quadradas e telas de 12,4” e 13,2” do painel de instrumentos e do multimídia SYNC 4, GPS embarcado, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador por indução e som B&O de alta qualidade.

Painel permite múltiplas configurações no Mustang GT Performance Painel permite múltiplas configurações no Mustang GT Performance (Marcos Camargo Jr)

A nova geração tem 4.811 mm de comprimento, 2.080 mm de largura com os retrovisores e 1.398 mm de altura, sendo 22mm mais longo e 5mm mais baixo que o Mustang Mach 1.

Segundo a Ford, as primeiras unidades do novo Mustang já serão entregues até junho. Inclui o app FordPass Connect, agendamento de serviços online, serviço leva e traz, Guia 360, acompanhamento preventivo inteligente e atendimento do Ford Concierge. O novo Mustang está disponível em oito cores: Vermelho Zadar, Vermelho Arizona, Azul Estoril, Azul Algarve, Branco Ártico, Cinza Torres, Cinza Catalunha e Preto Astúrias.