Novo Honda Prelude terá visual esportivo e motor de Civic híbrido Esportivo volta à linha Honda mas chances para o Brasil são mínimas Autos Carros|Marcos Camargo Jr 23/08/2025 - 18h30 (Atualizado em 23/08/2025 - 18h30 )

O Honda Prelude está prestes a voltar ao mercado após 24 anos fora de linha. A marca japonesa publicou em seu site oficial uma página dedicada ao esportivo, relembrando a trajetória do modelo e antecipando informações sobre a nova geração.

Honda Prelude 2026 Honda Divulgação

Segundo a Honda, o projeto foi desenvolvido sob o conceito “Unlimited Glide”, com o objetivo de combinar desempenho esportivo e uso prático no dia a dia. O design segue uma proposta de linhas baixas e largas, com visual limpo e fluido. Entre os destaques estão os faróis de LED, maçanetas embutidas e grade frontal com acabamento em preto cromado.

Honda Prelude 2026 Honda Divulgação

Por dentro, o cupê recebeu bancos com espumas de densidades diferentes: o assento do motorista é mais firme, voltado para condução esportiva, enquanto o do passageiro prioriza o conforto em trajetos urbanos ou longos.

Honda Prelude 2026 Honda Divulgação

A parte mecânica utiliza um sistema híbrido, com motor 2.0 de quatro cilindros associado a um conjunto elétrico derivado do Civic Hybrid, entregando potência combinada superior a 200 cv.

Honda Prelude 2026 Honda Divulgação

Apresentado pela primeira vez em 1978, o Prelude teve cinco gerações até 2001. O lançamento global da sexta geração está programado para setembro deste ano.

Honda Prelude 2026 Honda Divulgação

No Brasil, onde o Civic Hybrid já é vendido, a chegada do esportivo é uma possibilidade considerada pela marca. Mas se isso ocorrer, o Prelude seria mais um carro de nicho no mercado nacional. Não temos mais o Civic desde o final de 2021 e hoje o sedã médio vem importado para o mercado nacional.

