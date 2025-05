Novo Porsche 911 Carrera, T, GTS híbrido e GT3 estreiam no Brasil Interior tem painel digital, botão de partida e nova versão híbrida com dois motores elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Ao longo de oito gerações o Porsche 911 traduz o equilíbrio entre tradição e inovação em matéria de carro esportivo. E a Porsche lança no Brasil nas atualizações do 911 “992.2” com mudanças técnicas e alterações de design.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Além de pequenas mudanças visuais como as aletas traseiras o tradicional motor 3.0 biturbo recebeu atualizações que elevaram a potência para 394cv e o torque para 45,8 kgfm. Há um conjunto de novas turbinas usadas no GTS e novo intercooler. O 0-100km/h é obtido em 3,9s, primeira vez que ele baixa dos 4s e alcança agora 294km/h.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Os freios também foram redimensionados e há outras melhorias mecânicas antes de uma transição mais acelerada para os motores híbridos que estarão disponíveis no GTS.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Na frente o Porsche 911 Carrera recebeu entradas de ar mais amplas na frente e faróis em LED integrados com capacidade de iluminar até 600 metros à frente do motorista com 32 mil pontos de luz. Na traseira há novas lanternas traseiras tridimensionais com brake light central e parte inferior do pára-choque mais limpa.

‌



Interior do Porsche 911 992.2

‌



O painel segue a mesma base anterior porém com painel mais amplo e agora totalmente digital, botão de partida deslocado à esquerda e novos botões centrais.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

“Desde a primeira geração o Porsche 911 era orientado por um eixo horizontal exceto no 996 mas recentemente reorganizamos o painel e por meio de clinicas com clientes muitos disseram que em pista não era possível ver toda a instrumentação e por isso usamos uma tela digital que permite múltiplos modos de visualização para o que mais importa especialmente quando estiver em pista”, explica Leandro.

‌



Novo Porsche Carrera T

O modelo T de “Touring” privilegia o desempenho com construção mais leve sendo inspirado no modelo do Rally de Monte Carlo de 1968. Tem novidades como eixo traseiro direcional de série, vetorizacao de torque, escapamento esportivo, vidros mais leves e por isso perde 30kg em relação ao Porsche Carrera “normal”. O Carrera T tem câmbio manual de seis marchas com função “punta taco” automático.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Novo Porsche Carrera GTS híbrido com “turbo elétrico”

A Porsche tem longa história com motores híbridos já que o primeiro foi o 911 GT3 Hybrid de 2010. O novo Porsche GTS Hybrid 2026 integra o motor 3,6 litros que é 110mm mais baixo que o atual 3,0 litros biturbo associado ao motor elétrico chamado “T-Hybrid” que tem apenas uma turbina.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

No 911 GTS ha novidades estéticas como as aletas móveis na dianteiras e difusores adaptativos além do spoiler traseiro adaptativo com o mesmo peso de 1.595kg.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Ao lado do motor a turbina elétrica tem 20kw de potência adicionais e 11kw de recuperação de energia. Ele funciona com gases de escape recuperando energia. “Esse motor ajuda a controlar a pressão da turbina e gerar energia e temos ainda um segundo motor elétrico dentro do câmbio PDK que manda mais de 54cv e 30kgfm de torque. Esse sistema conta com bateria que adiciona 1,9kw e alta potência. No desempenho o GTS tem 541cv e 61kgfm de torque, ganho substancial de força em relação ao GTs anterior de 480cv. Agora o GTS chega a 312km/h e o 0-100km/h é feito em 3s.

Novo Porsche GT3

Símbolo máximo de esportividade para um carro de rua, a Porsche também apresenta o GT3 atualizado. O motor Boxter aspirado mantém os 510cv com máximo de 9.000rpm e 45kgfm de torque com velocidade máxima de 311km/h (o anterior tinha 318cv). A Porsche modificou itens da suspensão e até da direção com novo software.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Na estética há novas molduras na cor prata, retirada da Asa traseira e novos detalhes na parte traseira como um todo. Há opção de remover o encosto de cabeça dos bancos, assentos traseiros opcionais, teto e subframe em fibra de carbono entre outros.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Entre as novidades estão sistema de escapamento retrabalhado com quatro catalisadores e dois filtros de elementos particulados, corpos de borboletas com fluxo otimizado, novo radiador de óleo e dutos de ar e relação 8% mais curta de marchas. Na suspensão há novo eixo dianteiro para melhorar a pressão aerodinâmica, mais curso de molas com uso de novos materiais.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O Porsche 911 Carrera segue à venda com preço a partir de R$ 930 mil. Os preços são sugeridos e podem ser diferentes na configuração final do veículo.

Porsche 911 992.II: Preços

* Porsche 911 Carrera Coupé – R$ 930.000

• Porsche 911 Carrera Cabriolet – R$ 980.000

• Porsche 911 Carrera T Coupé – R$ 980.000

• Porsche 911 Carrera T Cabriolet – R$ 1.040.000

• Porsche 911 Carrera GTS Coupé – R$ 1.180.000

• Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet – R$ 1.230.000

• Porsche 911 GT3 – R$ 1.467.000

• Porsche 911 GT3 Pacote Touring – R$ 1.467.000

