Novo SUV de luxo da BYD tem 1100cv e emblema de Ouro para brigar com Rolls Royce Cullinan Novidade tem emblema banhado a ouro 24 quilates e motor elétrico com alcance estendido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BYD iniciou a pré-venda de uma nova série do SUV de luxo Yangwang U8L Dingshi Edition 2026. Se trata de uma versão mais alongada e com mais itens de série que o U8 convencional, com 8 lugares e aplicação de ouro no acabamento. O U8L é chamado de Rolls Royce Cullinan chinês pelo porte e proposta e só estará à venda na China.

Nova série de luxo do Yangwang U8L Dingshi Edition na China: 1100cv e motor elétrico com alcance estendido BYD Yangwang Divulgação

Com 5,40m de comprimento e entre-eixos de 3,25 m, o U8L é 37,2 cm mais longo que o Yangwang U8 convencional, além de adotar uma nova configuração de porta traseira bipartida no lugar da abertura lateral. Tem visual impressionante e porte elevado, rodas de 23 polegadas e emblema dianteiro banhado a ouro 24 quilates. A carroceria será oferecida em duas tonalidades: preto e dourado.

Nova série de luxo do Yangwang U8L Dingshi Edition na China: 1100cv e motor elétrico com alcance estendido BYD Yangwang Divulgação

O interior segue o padrão de alto luxo e tecnologia, com configuração de seis lugares distribuídos em três fileiras (2+2+2). Os bancos dianteiros e da segunda fileira contam com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e função de massagem com 14 pontos. Há também aquecimento nos apoios de braço e vidros escurecidos eletronicamente para os passageiros traseiros. Um teto com tela de entretenimento completa o pacote para os ocupantes da segunda fileira.

Nova série de luxo do Yangwang U8L Dingshi Edition na China: 1100cv e motor elétrico com alcance estendido BYD Yangwang Divulgação

A cabine traz três telas: painel de instrumentos digital de 23,6 polegadas, central multimídia vertical de 12,8 polegadas e uma terceira tela, também de 23,6 polegadas, voltada ao passageiro dianteiro.

‌



Nova série de luxo do Yangwang U8L Dingshi Edition na China: 1100cv e motor elétrico com alcance estendido BYD Yangwang Divulgação

Motor EREV com propulsor gerador

O Yangwang U8L se destaca por utilizar quatro motores elétricos, que somam potência combinada de 880 kW (1.180 cv). O modelo também conta com suspensão hidráulica ativa (Disus-P), freios de cerâmica de carbono e sistema avançado de assistência à condução. Os motores elétricos podem ser carregados diretamente ou pelo motor 2.0 turbo a gasolina que funciona como um gerador (EREV ou motor com extensor de autonomia)

‌



O pacote tecnológico inclui o sistema DiPilot 600, com três sensores LiDAR e capacidade de processamento de até 600 TOPS. O U8L oferece condução semiautônoma (NOA) em vias urbanas e rodovias, além de assistente de estacionamento avançado.

Nova série de luxo do Yangwang U8L Dingshi Edition na China: 1100cv e motor elétrico com alcance estendido BYD Yangwang Divulgação

O Yangwang U8L Dingshi Edition amplia a linha da marca de luxo da BYD, que nesse ano entregou 1.003 unidades no mercado chinês, volume 5,5 vezes menor do que no mesmo período de 2024.

‌



O preço base do U8L na China é de 1,3 milhão de yuans, cerca de US$ 181 mil ou pouco mais de R$ 1 milhão apenas em valores puramente convertidos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.