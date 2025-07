De olho na Toro, BYD testa picape média com motor híbrido no Brasil Baseada no Song Plus, picape já foi vista na China e agora é flagrada no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h00 ) twitter

No começo do ano a BYD havia confirmado o projeto de uma picape média de porte inferior do que o da Shark.

Picape da BYD baseada no Song PLus Placa Verde - reprodução

Agora, esse projeto começa a ficar mais próximo da realidade. Uma série de picapes foram vistas rodando em Campos do Jordão conforme mais um flagra publicado pelo Placa Verde.

Picape da BYD baseada no Song PLus Placa Verde - reprodução

As imagens mostram uma picape monobloco que usa até mesmo partes do Song Plus, revelando o parentesco de plataforma. A suspensão traseira independente e o porte próximo dos 5m de comprimento mostram ainda o foco desse novo produto. Ela estará bem alinhada com a proposta com a Toro que lidera este segmento desde o seu lançamento ainda em 2016. Hoje com a Maverick, esse é um segmento promissor no Brasil.

Picape da BYD baseada no Song PLus Placa Verde - reprodução

Se usar o mesmo conjunto motor do Sing Plus podemos esperar o sistema DMi que combina o 1.5 a gasolina aspirado ou turbo e conjunto elétrico de cerca de 200cv resultando em potência combinada de no mínimo 235cv e 30kgfm de torque com autonomia de no mínimo 1.000km com um tanque.

Também se espera a inclusão do assistente de condução DiPilot (God’s Eye), carregador ultrarrápido e a plataforma de alta tensão Super E-Platform, que pode entregar até 2.000 km de autonomia. Estes novos itens ainda não chegaram nos BYD vendidos por aqui, mas já estão presentes com ADAS no King e até mesmo no Song Pro 2026.

