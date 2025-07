Novo Volkswagen Golf GTI 2025 é flagrado com novas rodas Esportivo fica mais perto da estreia no nosso mercado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h00 ) twitter

O Volkswagen Golf GTI de oitava geração reestilizado está prestes a chegar ao Brasil. Previsto para ser lançado ainda em 2025, o esportivo virá importado da Alemanha já com as atualizações visuais da fase conhecida como MK8.5, e unidades camufladas foram flagradas em testes no interior paulista na cidade de Campos do Jordão.

Golf GTI flagrado em Campos do Jordão perto da estreia PLaca Verde - reporudção

As imagens publicadas pelo perfil @placaverde revelam uma unidade aparentemente pronta para o mercado brasileiro, com configurações que indicam novidades em relação ao modelo exibido anteriormente em eventos oficiais.

Marcos Camargo Jr. 11.09.2024 Marcos Camargo Jr. 11.09.2024

Vale lembrar que o carro foi exibido ano passado durante o festival de música Rock in Rio mas com outras rodas. Na época a VW dizia cogitar a venda do Golf GTI no Brasil.

Marcos Camargo Jr. 11.09.2024 Marcos Camargo Jr. 11.09.2024

Visual renovado e rodas de versão R

‌



A versão flagrada do Golf GTI traz novas rodas diamantadas de 19 polegadas, diferentes das rodas Estoril pretas opcionais vistas no exemplar cinza mostrado na comemoração dos 50 anos do Golf.

Golf GTI flagrado em Campos do Jordão perto da estreia PLaca Verde - reporudção

Um detalhe chama atenção: essas rodas são exclusivas do Golf R na Europa, versão mais potente e refinada da linha. Isso pode indicar que a Volkswagen pretende oferecer um pacote mais completo do GTI no Brasil, como forma de equilibrar a disputa com rivais como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla, ambos com calibração mais agressiva e já à venda no país.

‌



Golf GTI flagrado em Campos do Jordão perto da estreia PLaca Verde - reporudção

O que há de novo no Golf

Sob o capô, o novo GTI continua equipado com o consagrado motor EA888 2.0 turbo de quatro cilindros. Caso mantenha a especificação europeia, o modelo deverá entregar 265 cv e 37,7 kgfm de torque, contra os 230 cv e 35,7 kgfm da versão anterior vendida por aqui. A tração segue dianteira e a transmissão será automatizada de dupla embreagem.

‌



Marcos Camargo Jr. 11.09.2024 Marcos Camargo Jr. 11.09.2024

O interior também passou por melhorias relevantes. O sistema multimídia foi completamente renovado, agora com o MIB4 — central com tela sensível ao toque de 12,9 polegadas, novo hardware e interface reprojetada após críticas recebidas na Europa.

Entre os avanços estão botões retroiluminados físicos, de uso mais intuitivo, e a estreia de um assistente de voz com inteligência artificial integrada ao ChatGPT, que permite comandos por linguagem natural.

