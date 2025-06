Novo Volkswagen Tera recebe cinco estrelas no Latin NCAP Veículo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/06/2025 - 15h32 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h32 ) twitter

Latin NCAP/Reprodução Latin NCAP/Reprodução

O Volkswagen Tera que acaba de ser lançado no Brasil recebeu a nota máxima do teste independente do Latin NCAP. O Tera mantém os bons resultados dos últimos veículos da Volkswagen feitos sobre a plataforma MQB.

Fabricado no Brasil, o Volkswagen Tera alcançou cinco estrelas no teste. O Tera tem de série seis airbags, Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e tração e Sistemas de Assistência à Condução (ADAS, na sigla em inglês) como opcional, alcançou 89,88% em Ocupante Adulto, 87,25% em Ocupantes Infantis, 75,77% em Proteção a Pedestres e Usuários Vulneráveis das Vias e 84,76% em Assistência à Segurança.

Novo Volkswagen Tera recebe cinco estrelas no Latin NCAP Latin NCAP/Reprodução

O veículo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral e impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção a pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis das Vias, AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistemas de Assistência de Velocidade (SAS), Sistemas de Assistência de Faixa (LSS) e Detecção de Ponto Cego (BSD).

O AEB é oferecido como equipamento de série em todas as versões em todos os mercados, exceto na Argentina, onde a tecnologia é padrão apenas na versão topo de gama e opcional nas demais versões.

Latin NCAP/Reprodução Latin NCAP/Reprodução

De acordo com o Latin NCAP, o Tera apresentou um bom desempenho geral, com estrutura e área dos pés estáveis. A proteção para o peito do condutor no teste de impacto frontal poderia ser melhorada. A proteção infantil apresentou níveis médios a bons nas provas dinâmicas, podendo alcançar melhores resultados. A proteção dos pedestres na parte superior das pernas também poderia ser aperfeiçoada.

O desempenho do AEB mostrou bons resultados em todos os cenários de teste, atendendo os requisitos de disponibilidade do Latin NCAP e obtendo pontuação quase máxima. O SAS cumpre os requisitos técnicos e é oferecido como equipamento de série. O BSD e o LSS, que são opcionais, apresentaram bom desempenho, mas não puderam ser pontuados porque seu volume de disponibilidade não cumpre os requisitos do Latin NCAP. O modelo foi avaliado por decisão voluntária do fabricante.

O Latin NCAP avalia a versão mais básica em equipamentos de segurança passiva dos modelos desde 2010 e recomenda aos consumidores que adquiram versões equipadas com tecnologias ADAS avaliadas e com bom desempenho, como a Frenagem Autônoma de Emergência.

