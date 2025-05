Tudo sobre o Volkswagen Tera que será lançado amanhã SUV compacto ficará abaixo do Nivus e pode ter preço abaixo dos R$ 100 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 15h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou que amanhã fará o lançamento do SUV compacto Tera para a rede de concessionários e imprensa. Finalmente serão revelados os preços e versões da novidade que já está em produção em Taubaté e terá os motores 1.0 MPI ou 170 TSI turbo com câmbio manual ou automático (turbo).

Onde o Tera será posicionado

O Tera ficará posicionado abaixo do Nivus que tem o motor 200TSI com 128cv e a escolha do 170TSI ajudará neste posicionamento distinto entre os dois produtos.

Volkswagen/Divulgação

Preços das versões

Espera-se que o Volkswagen Tera tenha preços entre R$ 110 e R$ 130 mil, justamente abaixo do Nivus em sua versão de entrada da linha 2025. O R7-Autos Carros tentou apurar com concessionários e fontes ligadas à marca os preços finais. Há rumores que a versão de entrada tenha opção do motor 1.0 MPI com câmbio manual a partir de R$ 94.500.

Volkswagen/Divugalção

Quatro versões

O Volkswagen Tera deve contar com quatro versões sendo a de entrada equipada com motor 1.0 MPI com câmbio manual de cinco marchas e 84cv, mesmo motor do Polo Track. Deverá ter o básico de ar condicionado e direção elétrica, multimídia e rodas de aço com calotas.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

Também deve ter uma versão 170TSI turbo com câmbio manual, opção disponível no Polo, e nos concorrentes Renault Kardian e até nos compactos Onix e HB20. Nessa caso terá 116cv e câmbio manual de seis marchas.

Volkswagen/Divulgação

A versão Comfort TSI e High terão o motor 170TSi combinado com câmbio automático de seis marchas e virão mais equipadas em itens de série.

Novo Volkswagen Tera na versão The Town 2025

Nas duas versões mais equipadas itens como multimídia VW Play de 10 polegadas sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, luz interna ambiente, botão de partida e ar digital deverão estar disponiveis.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

O R7-Autos Carros estará presente no evento de lançamento e vai trazer nesta coluna todos os detalhes do Volkswagen Tera 2026.

