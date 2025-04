Omoda 3 será 1.0 turbo e híbrido: estreia no Brasil em 2027 SUV compacto revelado na China mostra pretensão da OMODA de incomodar e muito a Caoa Chery Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 12h40 ) twitter

Omoda 3 Omoda/Divulgação

No passado, a Caoa Chery teve o Tiggo 2 e Tiggo 3X no Brasil, um modelo de entrada que não foi uma unanimidade. Por ficar em modelos mais caros, a marca não deu a devida atenção e o 3X durou apenas alguns meses. Agora, a Omoda Jaecoo está disposta a ampliar essa ofensiva e apresentou o Omoda 3 em Wuhu, na China, ainda com vários detalhes a serem revelados. Esse carro será lançado no Brasil e terá um conjunto híbrido além de produção nacional.

Omoda 3 Omoda/Divulgação

O Omoda 3 é um SUV compacto de 4,20 m de comprimento (aproximadamente), desenho inspirado no Lamborghini Urus, bastante arrojado e de olho em um consumidor jovem e conectado.

Omoda 3 Omoda/Divulgação

A Omoda não revelou o interior do carro, mas ele terá duas telas no lugar no painel, tendo a multimídia vertical. A marca já falou em produção no Brasil a partir de kits desmontados (pode ser um kit SKD ou CKD) e especula-se que a montagem comece na antiga fábrica da Troller no Ceará. A marca não admite essa possibilidade.

Omoda 3 Omoda/Divulgação

Quanto ao motor fica claro que deve ser o 1.0 turbo, que está sendo desenvolvido para a América do Sul. Deve ser um conjunto híbrido para dar volume às pretensões da marca por aqui. Vamos lembrar que, só neste ano, serão 40 concessionárias Omoda Jaecoo que também precisam de veículo de volume mirando nisso, mercado onde estão Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e cujas opções híbridas já começam a nascer neste ano.

