Os carros do G20: presidentes usam veículos curiosos e seguros Carros blindados especiais estão nas comitivas além de outros modelos convencionais Autos Carros|Marcos Camargo Jr 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h00 )

Hongqi 701 / Foto: Wikipédia/Reprodução Hongqi 701 / Foto: Wikipédia/Reprodução

A reunião do G20 realizada no Rio de Janeiro também serviu como um amplo desfile de veículos blindados e até exclusivos para nós no Brasil. Desde o famoso Cadillac “the Beast” até a linha Maybach ou um despojado Eclipse Cross os chefes de estado chamaram a atenção a bordo dos carrões.

Biden - Foto: Embaixada americana/Reprodução Biden - Foto: Embaixada americana/Reprodução

Confira os principais veículos usados nas comitivas no evento e curiosidades sobre estes carros:

EUA - Cadillac The Beast

Com alto nível de segurança o Cadillac The One ou “The Beast” usado por Joe Biden tem chassi de caminhão “Kodiak” e elementos visuais dos Cadillac XT6 e Escalade. Tem motor V8 com especificações não divulgadas e blindagem com direito a alumínio, cerâmica e aço com estrutura 200 mm mais espessa e vidros especiais.

‌



The Beast / Foto: X/Reprodução The Beast / Foto: X/Reprodução

Hongqi N701

O sedã de luxo chinês transporta Xi Jinping é um enorme sedã com 5,55 metros de comprimento baseado no maior modelo disponível na China. Não há dados de motorização por razão estratégica mas especula-se que seja um V12 6.0 de 414 cv que é uma configuração disponível no mercado chinês. Vimos esse veículo no Salão de Guangzhou nessa semana, mas sem as especificações de blindagem que é anti bombas e tem sistema de pressurização de se e proteção especiais para o Xi Jinping.

‌



Wikipédia/Reprodução Wikipédia/Reprodução

Land Rover Sentinel

O veículo usado pelo primeiro ministro Kier Starmer do Reino Unido é um tradicional Land Rover. O SUv grande usa a maior carroceria L405 disponível e tem motor V8 5.0 supercharged de 380cv. Sua blindagem inclui uma chapa de aço sob a carroceria e preparação para suportar tiros de fuzil.

‌



Carro do presidente da Indonésia é o Prabowo Subianto - Foto: Exotics Diplomatics/Reprodução Carro do presidente da Indonésia é o Prabowo Subianto - Foto: Exotics Diplomatics/Reprodução

Maybach Mercedes-Maybach S580

O presidente da Indonésia Prabowo Subianto circula pelo Rio a bordo do Mercedes-Maybach S580. Com motor V8 de 510cv tem blindagem especial VPAM VR10 contra tiros de grosso calibre.

Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard / Foto: X/reprodução Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard / Foto: X/reprodução

Mercedes

Recep Tayyip Erdoğan, presidente da Turquia usa como carro oficial um Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard. Com motor V12 de 630cv o carro tem preparação para aguentar até um ataque a dinamite e tiros de grosso calibre.

Javier Milei a bordo do Corolla - Foto: X/reprodução Javier Milei a bordo do Corolla - Foto: X/reprodução

Os discretos

Alguns chefes de estado evitaram veículos especiais como Emmanuel Mácron da França que está rodando pelo Rio a bordo de um Jeep Commander blindado. A presidente do México Claudia Sheinbaun adotou um Volkswagen Taos blindado e o presidente argentino Javier Milei está usando um Toyota Corolla blindado. A Toyota aliás cedeu 50 veículos para uso das autoridades entre o sedã e o SUV Corolla Cross.

