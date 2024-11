Lembra da Cadillac? Veja o novo SUV de luxo elétrico Vistiq SUV tem 615cv alimentado por 100kwh de baterias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

A Cadillac foi famosa por clássicos como o Eldorado, De Ville, e mais recentemente o CTS entre outros símbolos do luxo sobre rodas. A marca está se reposicionando com modelos eletrificados e acaba de lançar o Vistiq. Usando a nova plataforma ULTIUM, o Vistiq é um SUV posicionado entre o Liriq e o Escalade IQ considerando só modelos elétricos.

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

Com linhas angulosas o Vistiq tem rodas de 21 polegadas com calotas tridimensionais no centro e grade em cristal. Rodas de 22 e 23 polegadas também estarão disponíveis como opção. Os compradores também encontrarão oito cores externas, que vão do Polar White (Branco Polar) e Argent Silver (Prata Argento) ao Opulent Blue (Azul Opulento) e Radiant Red (Vermelho Radiante).

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

Em porte o Cadillac Vistiq mede 5,22m de comprimento, 2,20m de largura, 1,80m de altura e 3,09m de comprimento. Ele é 18cm que o CT6, SUV médio a combustão com entre eixos de 23cm a mais.

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

O estilo semelhante ao do Lyriq continua no interior e por dentro há uma tela de 33 polegadas familiar, Centro de Comando de 8 polegadas e um carregador sem fio duplo para smartphones.

‌



Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

Falando em equipamentos, o crossover conta com bancos dianteiros aquecidos, ventilados e com função de massagem, um sistema de controle de clima de cinco zonas e um sistema de áudio AKG Studio com 23 alto-falantes. Há também um sistema de iluminação ambiente, grades de alto-falantes exclusivas com padrão espinha de peixe e um teto solar panorâmico, acompanhado por um segundo painel de vidro sobre a terceira fileira.

Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

‌



Motor do novo Cadillac Vistiq

O SUV da Cadillac tem baterias de 102kwh e dois motores que somam 615cv e 88kgfm de torque. Com 2.870kg ele acelera de 0 a 100km/h em 3,7 segundos com o modo Velocity Max ativado.

‌



Cadillac/Reprodução Cadillac/Reprodução

Além de rápido e potente, o Vistiq tem uma autonomia estimada pela Cadillac em cerca de 480km. Em termos de carga a Cadillac oferece a nova tecnologia Combined Charging System (CCS). O sistema promete mais agilidade de carga e integração com a rede Tesla nos Estados Unidos.

Os preços partem de elevados US$ 78 mil nos EUA, cerca de R$ 620 mil considerando apenas uma simples conversão para reais. Ainda assim é US$ 50 mil mais barato que o luxuoso Escalade elétrico e um pouco mais caro que o Liriq nesta fase de lançamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.