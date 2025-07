Ozzy Osbourne teve carros incríveis na garagem mas só tirou carteira aos 60 anos: relembre Motos customizadas e até uma perua Volvo estiveram na garagem do cantor britânico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

O cantor britânico Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos, deixando um legado de música com 100 milhões de discos vendidos para os fãs do heavy metal. Ao longo da vida, Ozzy teve uma a relação conturbada com automóveis e motos e só tirou carteira aos 60 anos de idade, sofrendo ao menos dois acidentes graves em toda a sua trajetória. Mas quais foram os carros que passaram pela garagem de Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne teve carros incríveis na garagem mas só tirou carteira ao 60 anos: relembre Reprodução/Facebook/Ozzy Osbourne

O R7-Autos Carros pesquisou diversas fontes que mostram quantos carros e quais foram os clássicos que Ozzy dirigiu (mesmo sem carteira de habilitação).

Triumph Herald

Curiosamente, em seu último show em 2024, Ozzy relatou ao público a experiência a bordo do seu último carro: um Triumph Herald. O clássico inglês foi seu primeiro carro e Ozzy admitiu que dirigiu por muitos anos sem habilitação e acima do limite permitido de velocidade.

‌



Triumph Herald dos anos 60 Triumph/Divulgação

Ozzy também teve um carro antigo, ainda no começo da carreira. Um Daimler DS420 que era dos anos 1960. Com um motor 2.5 de 167cv, o grande e pesado veículo era excêntrico para a época e ficou alguns anos com Ozzy.

Daimler DS420 Daimler/Divulgação

O Volvo 240 Wagon foi outro carro que habitou a garagem de Ozzy por vários anos. Nessa época, o cantor se casou com Sharon Osbourne com quem teve três filhos. A perua era um carro no mínimo “low profile” para uma lenda do rock naquela altura da vida.

‌



Ozzy Osbourne teve carros incríveis na garagem mas só tirou carteira ao 60 anos: relembre Arquivo Pessoal/Reproduçao

O Jaguar XJ12 foi outro clássico que iniciou um longo relacionamento com Ozzy. Já nos anos 1980, o primeiro XJ12 (foram vários) tinha potente motor 5.3 V12 de 248 cv. Com esse carro, Ozzy admitiu andar regulamente acima dos 200 km/h.

Audi R8 com Ozzy ao volante Redes Sociais/Reprodução

Já a partir dos anos 1990, ainda sem habilitação, Ozzy foi para os Estados Unidos e teve carros interessantes na garagem. Ainda que andasse quase sempre de motorista, Ozzy foi fotografado diversas vezes com superesportivos. A tão esperada habilitação veio só aos 60 anos e não impediu que a lenda do rock dirigisse nos Estados Unidos.

‌



Audi R8 Audi/Divulgação

O Audi R8 foi visto frequentemente sob o comando de Ozzy Osbourne. Depois de tirar a carteira, porém, o carro foi vendido e Ozzy adquiriu um Range Rover. Também teve um Rolls Royce Phantom, mas foi visto poucas vezes ao volante, pois era um carro para andar no banco traseiro. Ainda assim, a paixão por esportivos seguiu viva, pois Ozzy teve também um Aston Martin Vantage.

Aston Martin Vantage Aston Martin/Divulgação

Motocicletas

A lenda do rock era fã de motocicletas e aproveitou alguns modelos que teve na garagem. Em que pese ter sofrido um grave acidente em 2003, com um quadriciclo, Ozzy teve várias motocicletas Custom.

Ozzy Osbourne teve carros incríveis na garagem mas só tirou carteira ao 60 anos: relembre eprodução/Facebook/Count's Kustoms

Ozzy também teve por longos anos uma Boss Hoss com motor Chevrolet V8 5,7 litros de 355cv. Essa motocicleta também foi doada para uma associação de combate ao alcoolismo.

Ozzy Osbourne teve carros incríveis na garagem mas só tirou carteira ao 60 anos: relembre Reprodução/Instagram/@bikers_against_drunk_drivers

Das mais interessantes estão a Custom LS300, feita pela Count’s Kustoms na Califórnia, veículo que foi leiloado recentemente e doado para ações de caridade. Ozzy colaborou no desenvolvimento da Indian Sport Chief RT, lançada como série especial esse ano e cujo lucro será revertido para pesquisas sobre o Mal de Parkinson, que acometeu o cantor esta semana.

