Peugeot 2008 e 208 ganham motor híbrido leve igual aos Fiat Pulse e Fastback

Peugeot 2008 Híbrido Pedro Bicudo/Peugeot/Divulgação

A Peugeot vem se destacando com uma estratégia de recuperação nos últimos anos na América do Sul. O 208 é o carro mais vendido na Argentina e o 2008 já teve 32 mil unidades vendidas desde o lançamento há pouco mais de um ano. Agora a Peugeot lança a motorização híbrida leve para a versão GT do 208 e do 2008.

Peugeot 208 Híbrido Peugeot/Divulgação

Com a estreia do motor T200 Hybrid, a linha 208 ganhou a multimídia de 10,3” já presente no 2008 e também o aplicativo “My Peugeot” com pequenas mudanças nos equipamentos.

Peugeot 208 Híbrido Peugeot/Divulgação

“Como parte de uma evolução natural estamos lançando os novos modelos Hybrid sendo que o 208 será o primeiro híbrido do segmento B-hatch no Brasil”, disse a vice-presidente da Peugeot para a América do Sul, Fabiana Figueiredo.

Peugeot 2008 Híbrido Pedro Bicudo/Peugeot/Divulgação

A solução técnica é a mesma já presente na linha Fiat Pulse e Fastback com uma máquina elétrica que substitui o alternador e motor de partida. Há quatro modos de operação: e-Start (partida), modo alternador ou Neutro, e-assist e e-regen (regeneração que auxilia o consumo). Segundo a Stellantis, assim como nos carros da linha Fiat o consumo pode ser reduzido em até 10%.

‌



Peugeot 208 Híbrido Peugeot/Divulgação

As duas versões híbridas leve do Peugeot 208 e 2008 contam com alguns itens do pacote ADAS como assistência de permanência em faixa, alerta de ponto cego e alerta de frenagem de emergência mas não trazem controle de Cruzeiro adaptativo.

Peugeot 2008 Híbrido Pedro Bicudo/Peugeot/Divulgação

Entre as novidades estão a multimídia de 10,3” Peugeot I-Connect Advanced que estava presente no 2008 e agora vai para o 208.

‌



Peugeot 208 Híbrido Peugeot/Divulgação

Outra novidade são os serviços conectados, solução que surgiu com a linha Jeep e depois Fiat e agora está presente também nos carros da Peugeot. O aplicativo “MyPeugeot” traz acesso remoto ao veículo, navegação, segurança com aviso remoto e ativação de alarme além de assistência de recuperação de roubo/furto, agendamento de serviços on-line e alertas de manutenção com atualização over the air. Segundo a Peugeot com a funcionalidade dos serviços conectados a média de desconto no seguro chega a 30% (parceria com a empresa de rastreamento Ituran).

Preços Peugeot 208 e 2008 Peugeot/Divulgação

Peugeot 208 GT T200 Hybrid - R$ 126,9 mil

‌



Mantendo o visual esportivo o Peugeot 208 GT HYBRID ganha antena Shark e somente o emblema da versão na tampa do porta malas. Na parte interna o carro ganha a Multímidia Peugeot I-Connect Advanced 10,3″, botao físico de volume, painel 3D com grafismo híbrido, aplicativo MyPeugeot, console de teto com luzes em LED e luzes de Leitura em LED.

Preços Peugeot 208 e 2008 Peugeot/Divulgação

Peugeot 208 GT T200 Hybrid - R$ 162,9 mil

No caso do SUV compacto a mudança estética ganha o emblema da versão híbrida na tampa do porta malas, cluster 3D e aplicativo MyPeugeot.

