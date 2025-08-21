Peugeot confirma 208 e 2008 híbridos-flex no Brasil Compacto 208 será o primeiro do país a oferecer sistema híbrido leve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h32 ) twitter

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A Stellantis confirmou que os novos Peugeot 208 e 2008 híbridos-flex chegam ao Brasil no próximo mês, equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida localmente pelos centros de engenharia da marca na América do Sul.

Peugeot 2008 GT Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Os motores serão produzidos no Polo Automotivo de Betim (MG), em uma linha com capacidade para 1,1 milhão de unidades por ano, reforçando o Brasil como um dos polos globais de desenvolvimento de propulsores híbridos da empresa.

Peugeot 208 GT 2025 Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A tecnologia Bio-Hybrid combina o uso de etanol como combustível renovável com sistemas elétricos, solução que integra o plano de descarbonização da mobilidade da Stellantis para o mercado brasileiro.

Peugeot 2008 GT Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

No cardápio, a Stellantis irá oferecer o motor T200 Hybrid, que combina o conhecido motor um Litro turbo de 125/130cv e 20,4kgfm de torque com sistema de gerador/motor de partida elétrico e bateria de íon de lítio já disponíveis nos Fiat Pulse e Fastback.

