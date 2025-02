Peugeot 208 e Polo Rock in Rio são anunciados em promoção São unidades 2024/2025 dos compactos com descontos interessantes de até R$ 9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 13h16 ) twitter

Polo Rock in Rio com detalhes de acabamento exclusivo em alusão ao festival

Para vender unidades remanescentes do Peugeot 208 e Polo Rock in Rio, há uma ação de vendas válida até o dia 31 de janeiro. São unidades 2024/2025 dos compactos com descontos interessantes de até R$ 9 mil.

Polo Rock in Rio 2024/25

O Volkswagen Polo In Rio que a princípio era só uma versão alusiva ao festival de música é vendido no site da marca por R$ 87.290, desconto de R$ 6.300 sobre a tabela de R$ 93.590, e R$ 5.700 a menos que a versão Track 2025/2025.

O Polo Rock in Rio tem seu visual específico com adesivos e detalhes especiais e vem equipado com multimídia algo que o Polo Track não tem como item de série. Para comprá-lo o site de ofertas da VW tem plano com entrada de R$ 43.645 (60%) e 60 prestações de R$ 1.141. Mas somente a versão na cor preta é vendida por R$ 87,2 mil pois as demais cores tem adicional de R$ 1.650.

Peugeot/Divulgação

Peugeot 208 Active 2024/25

O compacto da Peugeot na versão de entrada Active 1.0 Firefly tabelada em R$ 88.990 recebe um desconto de R$ 9 mil na ação de vendas da marca. Com o desconto o preço final cai para R$ 79,9 mil.

Há um plano de financiamento com entrada de R$ 55.993 e saldo em 12 vezes de R$ 2.293 sem juros. A versão de entrada tem motor 1.0 Firefly e tem multimídia de 10 polegadas, faróis em LED e detalhes específicos da versão Active.

