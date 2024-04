Picape híbrida da BYD terá 480cv e tração integral vinda dos motores elétricos Utilitária da BYD deve estrear no Brasil no segundo semestre

Alto contraste

A+

A-

A BYD vem divulgando informações sobre a sua futura picape híbrida. Depois de algumas fotos circularem nas redes sociais a própria marca divulgou algumas informações sobre a motorização da utilitária.

BYD picape Picape da BYD em trajeto que exige alguma inclinação e uso de tração 4X4

A picape híbrida da BYD terá mesmo motor 1.5 que estará conectado a dois motores elétricos que vão somar 480cv e tração integral elétrica, mais forte do que concorrentes como Chevrolet Silverado, RAM 1500 e Ford F-150.

Picape BYD Novidade estreia ainda neste ano no Brasil

Ela será feita sobre a plataforma DMO destinada a modelos híbridos de grande porte como o Fang Cheng Bao e o Leopard 6 que são SUVs híbridos de alta potência. Estes veículos tem bateria de 31kwh suficiente para que tenham autonomia elétrica independente do motor a combustão. Essa bateria fará parte da estrutura da picape que terá

No porte terá 5,45m de comprimento e 1,97m de largura além de 3,26m de entre eixos.

Publicidade

BYD picape Picape da BYD em trajeto que exige alguma inclinação e uso de tração 4X4

A BYD afirma que “a integração da Plataforma DMO Super Híbrida Off-road nos novos caminhões pickup de energia nova da BYD alcança uma fusão de desempenho off-road robusto, conforto e eficiência energética. Essa oferta inovadora visa proporcionar uma experiência superior que ultrapassa os caminhões pickup convencionais, posicionando-se como um agente de mudança no mercado.”

Plataforma BYD DMO PLataforma de modelos híbridos com tração integral da BYD

Apesar das informações divulgadas, segundo a BYD estes são apenas “parâmetros” dos novos produtos e não necessariamente itens que veremos na futura picape.

Publicidade

A BYD ainda não crava o lançamento da picape que deve ficar para o segundo semestre deste ano. Na linha mais próxima da estratégia de produtos a BYD deve lançar aqui o sedã híbrido Qin, a reestilização do Tan, o Yuan Plus e novas versões de híbridos como o Song Plus que já mudou na China e tem tudo para estrear por aqui nos próximos meses.