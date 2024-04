BYD Yuan Up estreia na China por R$ 66,7 mil

Alto contraste

BYD Yuan Up deve ser equipado com motor elétrico de 95cv BYD Yuan Up deve ser equipado com motor elétrico de 95cv (BYD/Divulgação)

A BYD apresentou na China o SUV elétrico e compacto Yuan Up. Após muitas especulações, a BYD confirmou o carro em três versões com preços entre 96.800 e 119.800 Yuans, que em uma conversão direta sem impostos seria de aproximadamente R$ 66.700 a R$ 83.000.

Os representantes da empresa chinesa admitiram que o SUV será oferecido em outros países, embora não tenham especificado exatamente em quais regiões o Yuan Up será vendido.

BYD YUAN elétrico: mais barato que Volvo XC40, Chevrolet Bolt e Nissan Leaf mas é o MELHOR ELÉTRICO? Veja o vídeo!

O novo BYD Yuan Up utiliza a plataforma 3.0 e o motor elétrico de 95 cv do Dolphin, com uma bateria de chumbo de 32 kWh na versão básica. Essa bateria permite rodar até 301 km com uma carga. Além disso, haverá uma configuração intermediária com um motor de 177 cv e uma bateria de lítio de 45 kWh, que possibilita rodar até 401 km com uma carga. Este conjunto também será aplicado na opção topo de linha.

Já a traseira tem farol em peça única com assinatura luminosa em formato de "X" Já a traseira tem farol em peça única com assinatura luminosa em formato de "X" (BYD/Divulgação)

Em relação aos equipamentos, o BYD Yuan Up vem equipado com head-up display, central multimídia giratória de 12,8 polegadas, painel de instrumentos de 8,8 polegadas, carregador de smartphone por indução, teto solar panorâmico, seletor de marcha de cristal, bancos em couro perfurado, entre outros itens.

BYD Yuan UP terá 4,31 metros de comprimento BYD Yuan UP terá 4,31 metros de comprimento (BYD/Divulgação)

O modelo mede 4,30 metros de comprimento, 2,62 metros de entre-eixos, 1,83 metro de largura e 1,67 metro de altura. Com esse tamanho, o BYD Yuan Up chegará para brigar com os SUVs compactos Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Renault Kardian e Honda HR-V.

Modelo traz ampla central multimídia do tipo flutuante Modelo traz ampla central multimídia do tipo flutuante (BYD/Divulgação)

No Brasil, a BYD deve lançar o carro ainda neste ano, seguindo um calendário de muita agilidade em seu cronograma.