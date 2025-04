Picape Slate estreia com motor elétrico e preço baixo nos EUA Novidade é o preço acessível e possibilidade de personalização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h10 ) twitter

Picape Slate Slate/Divulgação

No último final de semana, a Slate chamou a atenção da imprensa mundial com a proposta de um veículo elétrico e acessível nos Estados Unidos. A picape foi revelada com novos dados sobre motorização, autonomia e itens de personalização.

Picape Slate Slate/Divulgação

De olho no segmento de elétricos de entrada, a picape Slate terá preço inicial em torno dos US$ 20 mil (cerca de R$ 110 mil), considerando já os US$ 7,5 mil de desconto do crédito federal para compra de carros elétricos.

Picape Slate Slate/Divulgação

A Slate é uma picape compacta para uso urbano com motor de 204cv e 0-100 km/h na faixa dos 8s e velocidade máxima de 145 km/h. A bateria terá 52kwh de capacidade paga, apenas 240 km de autonomia ou 84kwh para chegar em 385 km. Ela será fornecida pela sul-coreana SK On, que fornece para Hyundai, Mercedes Benz e Volkswagen.

Picape Slate Slate/Divulgação

O desenho é limpo e funcional, mas remete às linhas retas dos modelos da década de 1960, como Ford Bronco e Scout.

Picape Slate Slate/Divulgação

Na ficha técnica, ainda não revelada, a Slate tem 4,44 m de comprimento, 1,52 m de caçamba que tem capacidade para modestos 650 kg de carga e ainda um “porta malas” sob o capô com mais 200 litros de capacidade.

Picape Slate Slate/Divulgação

A ideia é que a pick-up tenha centenas de possibilidades de personalização. Desde o tecido dos bancos, multimídia e também acessórios externos, a pick-up terá muitas opções de personalização.

Picape Slate Slate/Divulgação

A Slate é uma startup chamada Re:Build, que tem ex executivos da Amazon como Jeff Wilke que é o CEO, além de Miles Arnone, co-founder da Cannon Capital. O próprio Jeff Bezos é um dos investidores da empresa que começa a entregar as picapes na metade de 2026.

