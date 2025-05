Pneu furado: veja os itens que ajudam na hora da troca Macaco hidráulico, chave telescópica e spray de reparo rápido podem ajudar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 ) twitter

Quem dirige, ao menos uma vez na vida, irá se deparar com a necessidade de trocar os pneus. Hoje em dia, infelizmente, muitos motoristas nem tem ideia de como isso deve ser feito. Por esse motivo, vão lançar mão de serviços disponibilizados por seguradoras que se propõe a trocar o pneu em caso de necessidade.

Mas é importante saber fazer esse trabalho. E além de ter à mão os itens obrigatórios, como o estepe em boas condições, um macaco, uma chave de roda, e um triângulo de sinalização, alguns itens podem facilitar a vida nessa hora. Por isso, o R7-Autos Carros selecionou alguns produtos e artimanhas que tornam a troca de pneus mais fácil.

Macaco jacaré é mais fácil. Há vários tipos de macaco com os do tipo “joelho”, “sanfona” que são bem comuns e também do tipo jacaré. Eles são maiores e nem todo mundo tem desse tipo em casa. Porém, eles são mais fáceis e usam uma alavanca hidráulica de acionamento simples que não exige força.

Calço de roda: ao levantar o carro com o macaco, é importante colocar um calço por baixo do veículo. Pode até ser a própria roda que foi retirada. Caso o macaco ceda, é importante que o veículo esteja calçado.

Chave de roda telescópica. Há vários tipos de chave de roda, como as fabricadas em cruz e as simples em formato “L”. Porém, elas exigem um pouco mais de força. Há chaves de roda do tipo telescópicas que oferece maior alcance e facilita a aplicação de torque sem exigir tanta força.

Spray de reparo rápido. Outra alternativa, se o pneu não estiver rasgado, são os zelantes rápidos em formato de spray. Eles são aplicados pelo bico do pneu e injetam um material expansível que permite ao motorista rodar por certa quilometragem até encontrar um borracheiro.

