Polo, Strada e Onix foram os carros mais vendidos de março de 2024

Polo lidera vendas pelo segundo mês consecutivo em 2024 Polo lidera vendas pelo segundo mês consecutivo em 2024 (Marcos Camargo Jr. 19.09.2022)

Ainda sem os dados consolidados de venda em março de 2024, segundo informações da Fenabrave, que reúne informações dos concessionários, o mercado fechou com algumas surpresas. O Volkswagen Polo, Fiat Strada e Chevrolet Onix foram os vencedores entre os modelos mais vendidos.

Fiat Strada foi o segundo carro mais vendido do país e liderou vendas entre as picapes Fiat Strada foi o segundo carro mais vendido do país e liderou vendas entre as picapes (Foto Marcos Camargo Jr. )

Considerando as vendas até o dia 28, último dia útil do mês, o Volkswagen Polo manteve sua liderança alcançada em fevereiro, com 11.911 unidades emplacadas. Este número ainda pode mudar em função dos dados de venda ocorridos, principalmente no último sábado, 30 de março.

Embora tenha perdido a liderança para a Strada, a Fiat manteve seus 20% de participação de mercado e emplacou a picape compacta como vice-líder do ranking geral, sendo líder entre as picapes nacionais, com 9.958 unidades vendidas.

SUV da Volkswagen foi o mais vendido e está disponível com motores 1.0TSI e 1.4TSI SUV da Volkswagen foi o mais vendido e está disponível com motores 1.0TSI e 1.4TSI (Marcos Camargo Jr 8.02.2021)

O Chevrolet Onix também se recuperou e alcançou a terceira posição, bem como a vice-liderança entre os automóveis de passeio. O Fiat Argo emplacou 6.827 unidades e também registrou um crescimento nas vendas. O HB20, que vinha crescendo, caiu para a sexta colocação, com 5.271 unidades vendidas.

Entre os SUVs, o T-Cross foi o mais vendido, com 5.439 unidades em março de 2024. Neste segmento, o Kicks veio em seguida, com 4.933 unidades, e o Tracker com 4.462 unidades.

Versão Plus tem pintura em dois tons de gosto duvidoso, mas fácil de acostumar. Versão Plus tem pintura em dois tons de gosto duvidoso, mas fácil de acostumar. (Marcos Camargo Jr. 23.12.2023)

Entre os elétricos, a surpresa continua com o BYD Dolphin, que vendeu 1.687 unidades, superando carros como o Citroën C3 e o Fiat Fiorino.

Ranking dos mais vendidos em março de 2024

1 - Volkswagen Polo: 11.911 unidades

2 - Fiat Strada: 9.958 unidades

3 - GM Onix: 7.724 unidades

4 - Fiat Argo: 6.827 unidades

5 - Volkswagen T-Cross: 5.439 unidades

6 - Hyundai HB20: 5.271 unidades

7 - Nissan Kicks: 4.933 unidades

8 - GM Tracker: 4.462 unidades

9 - Fiat Mobi: 4.633 unidades

10 - Volkswagen Saveiro: 4.582 unidades

Fonte: Fenabrave