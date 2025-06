Por que a Stellantis não vem a Ram 700, “irmã” da Fiat Strada no Brasil Versão é vendida em inúmeros países mas não no Brasil; entenda Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 17h00 ) twitter

Ram 700 Marcos Camargo Jr 15.06.2025

Em alguns países da América Latina como México, Chile, Colômbia, Bolívia entre outros existe uma pick-up compacta denominada aram 700. Ao olharmos de perto fica evidente que se trata de um produto familiar para nós brasileiros.

Ram 700 Marcos Camargo Jr 15.06.2025

No Chile encontramos ao vivo uma RAM 700. Com grade inspirada nos modelos maiores da divisão de picapes, mudam os emblemas, alguns comandos mas não restam dúvidas: se trata da Fiat Strada com o chamado “rebadge” com emblemas RAM.

Ram 700 Marcos Camargo Jr 15.06.2025

Em outros países o motor da RAM 700 também é uma opção conhecida por nós. É o motor 1.3 Firefly que bebe apenas a gasolina com 99 cv de potência e 13 kgfm de torque combinado com automático CVT com sete marchas simuladas. O conjunto mecânico, o câmbio e a produção são concentrados em Betim/Mg. Mas porque a Stellantis não vende a Ram 700 por aqui?

Ram 700 Ram/Divulgação

Nos países onde a Strada é oferecida também como RAM 700, não há um posicionamento de luxo para a marca de picapes como ocorre no Brasil. Por aqui a presença da RAM foi construída com picapes full size e de luxo enquanto no México e outros países a Ram é uma marca de picapes comuns com alguns modelos de luxo. No México são vendidas e produzidas as RAM 1500 cabine simples e com motor seis cilindros por exemplo, opção que não temos por aqui.

‌



Ram 700 Marcos Camargo Jr 15.06.2025

Assim, no Brasil, a Fiat sempre teve presença forte na linha de veículos comerciais desde 1978 com a picape derivada do 147, depois do Uno e do Palio em uma linhagem que faz sucesso até hoje. Assim, não faria sentido oferecer uma picape da marca que foi construída por aqui com intuito de vender a imagem de luxo e sofisticação da linha RAM.

