Fiat já produziu 700 mil Strada só na atual geração Picape da Fiat teve 51 mil unidades emplacadas só neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Lançada há cinco anos no mercado, a Fiat Strada acaba de alcançar a marca de 700 mil unidades produzidas no país. Só neste ano já foram 51 mil unidades enquanto em toda a história a picape compacta da Stellantis soma 2.436.900 unidades produzidas.

Fiat/Divulgação TNH1

Hoje a picape da Fiat é o veículo mais vendido do país, título que já detém desde 2021. Hoje a Fiat Strada é vendida com versões 1.3 Firefly e também T200 turbo com câmbio automático.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

“Alcançar a marca de 700 mil unidades produzidas em cinco anos é a prova do quanto a Nova Strada conquistou o coração e a confiança dos brasileiros. O modelo, em um modo geral, se consolidou como referência no segmento de picapes porque consegue unir versatilidade e inovação como nenhum outro modelo”, comenta Frederico Battaglia, Vice-presidente das Marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.

Produzida em Betim/MG, a Strada é exportada para a América do Sul vendida no Uruguai onde ela é líder há dois anos, Paraguai e Argentina.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.